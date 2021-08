Come recuperare chat WhatsApp eliminate, senza backup, sul proprio iPhone e sul proprio smartphone Android.

Può capitare a volte di eliminare per sbaglio alcuni messaggi o alcune chat di WhatsApp. Fortunatamente, non si tratta di un errore impossibile da correggere. La nota app di messaggistica istantanea possiede infatti un doppio sistema di salvataggio, nella memoria interna e su un cloud esterno, come Google Drive o iCloud. Molto improbabile dunque che le tue chat cancellate siano sparite in maniera definitiva. Scopriamo insieme come recuperare chat WhatsApp sul nostro iPhone o smartphone Android, e magari senza backup.

Come recuperare chat cancellate WhatsApp

Su un telefono Android puoi recuperare le tue chat attraverso Google Drive. Dal 2018 è infatti possibile archiviare le proprie chat con un backup sul cloud di Big G. Per prima cosa, devi controllare la data dell’ultimo salvataggio. Se anteriore alla cancellazione, ovviamente non sarà possibile ripristinare i messaggi. In concreto, devi andare nelle impostazioni dell’app ‘verde’, cliccare su Chat e quindi su Backup delle chat. Dopo aver controllato la data, se sei ancora in tempo procedi con il ripristino, e il gioco è fatto.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Recuperare invece le chat attraverso la memoria interna è possibile installando un file manager di qualunque tipo. Entrando nella cartella database di WhatsApp collocata in Home o nella SD Card, dovrai rinominare il file msgstore.db.crypt12 in mgstore-latest.db.crypt12 e rimuovere l’app di messaggistica istantanea. Reinstallandola, leggerà infatti i file del tuo dispositivo, e non quelli dell’account Google, e in questo modo ti ritroverai con le chat eliminate. In ogni caso è consigliabile anche rimuovere l’associazione con Google Drive prima di procedere con la disinstallazione. Per farlo devi andare in Impostazioni, App Connesse, WhatsApp e quindi Disconnetti. E se invece hai un iPhone? Vediamo quali sono le differenze.

Come recuperare chat WhatsApp iPhone

Se utilizzi un telefono con sistema operativo iOS puoi recuperare le chat cancellate grazie ad iCloud e iTunes. Dopo aver sempre controllato la data del backup, prima di procedere alla rimozione e alla reinstallazione dell’app devi fare sostanzialmente lo stesso procedimento già visto prima, con la differenza che il file con estensione .crypt12 lo troverai su iCloud, e non nella memoria interna del telefono.

Per recuperare invece le chat eliminate tramite computer dovrai invece connettere il dispositivo ad iTunes, trasferendo in questo modo i dati del backup. Dopo aver immesso i dati, cliccando su Ripristina dovresti riuscire a recuperare le vecchie chat cancellate.

Come recuperare chat senza backup

Abbiamo visto come recuperare chat WhatsApp eliminate quando si è fatto il più tradizionale dei backup. Ma è possibile riuscirci anche senza? Sì, tramite una serie di software esterni molto semplici da utilizzare. Ad esempio WhatsApp Recovery, app gratuita che riesce a recuperare i messaggi cancellatti addirittura quando hai già disinstallato il servizio di messaggistica, e questo indifferentemente dal tipo di sistema operativo che utilizzi.

Dopo aver scaricato il software sul proprio computer, clicca su Recupero Dati e collega il telefono al pc via USB. Premi quindi sulla voce Recupero. Ti verrà mostrata una lista di messaggi presenti nella memoria, compresi quelli cancellati. Una volta individuati quelli che ti interessano, premi su Recupera, scegli la destinazione e il formato del file. Potrai così ottenere nuovamente tutte le chat eliminate, in maniera semplice e rapida, salvandole direttamente sul computer o sul telefono. In alternativa, puoi utilizzare altri software come EaseUs o ES Gestore File. Non disperare quindi. Cancellare le chat non vuol dire perderle per sempre, nemmeno dopo le novità del 15 maggio 2021.

Di seguito un video che spiega un metodo per recuperare le chat di WhatsApp:

