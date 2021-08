Come scrivere una delega: qual è il modo più corretto per compilare una delega ufficiale scritta per sostituire una persona.

Se non puoi recarti personalmente presso un ufficio per una commissione importante, come potrebbe essere il ritiro di un documento, potresti aver bisogno di delegare a qualcuno, un tuo congiunto o un tuo parente, per farti sostituire. Non sai come scrivere una delega? Non preoccuparti. In realtà è molto più semplice di quanto potrebbe sembrare. Si tratta di un documento importante, ma in fin dei conti molto banale. Scopriamo insieme come si scrive una delega.

Come fare una delega: cosa bisogna inserire obbligatoriamente

Per poter fare una delega scritta servono pochi dettagli ma inderogabili e fondamentali, senza i quali la delega risulterebbe incompleta e potrebbe farti incappare in qualche spiacevole problema.

In particolare, è necessario inserire nella delega: i dati anagrafici sia del delegante che della persona delegata; il motivo della delega; una copia fronte-retro del proprio documento d’identità (quello del delegante); data e firma autografa.

Se ti stai chiedendo come si fa una delega, o meglio quali siano in effetti i dati anagrafici necessari da dover inserire sul documento, sappi che bisogna scrivere sia del delegante che del delegato il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e un indirizzo di residenza o di domicilio. Queste sono le informazioni più importanti se stai cercando come si scrive una delega generica. Ma per quel che riguarda le deleghe per compilare o modificare il 730?

Come compilare una delega per il 730

Devi compilare o modificare il 730 ma non puoi recarti di persona presso un caf, un patronato o nello studio del tuo commercialista. In questo caso può servirti una delega più completa, che deve contenere queste informazioni necessariamente: dati anagrafici del delegante; la data di conferimento della delega al Caf, patronato o libero professionista; indicazione dell’anno di imposta del 730; data e firma; copia fronte-retro della carta d’identità del delegante.

Delega scritta o delega orale?

Ma è sempre necessario compilare una delega scritta? In alcuni casi no. Si tratta dei casi meno formali, che permettono di compiere un’operazione in sostutizione di un’altra persona attraverso un conferimento orale. Ovviamente, si tratta di pochissime occasioni e non ufficiali, inerenti commissioni come il ritiro di fotocopie e pacchi.