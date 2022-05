Scopriamo il significato della canzone Die together, che all’Eurovision Song Contest 2022 rappresenta la Grecia.

Quest’anno, la Grecia è rappresentata da Amanda Georgiadi Tenfjord, autrice che ha trascorso la sua vita tra la Grecia e la Norvegia e che quest’anno, rappresenterà la prima.

Nota per i suoi brani, spesso lodati dalla critica, Amanda ha scelto di portare un brano in inglese il cui significato contrapposto dona allo stesso una profondità non indifferente. Ecco, quindi, di cosa parla la sua canzone.

Die Together di Amanda Georgiadi Tenfjord: significato della canzone

Il brano melodico e accompagnato dalla voce dolce e cristallina di Amanda racconta di una storia d’amore al capolinea. Una relazione per certi versi finita ma a cui non manca ancora l’amore da parte della protagonista che nel suo narrare la storia mostra una contrapposizione di intenti.

bandiera grecia

Se in un primo momento sembra raccontarne la parte migliore, pian piano si arrende all’evidenza che quella è solo una facciata dietro la quale si cela una relazione che sta giungendo alla fine.

Nella coppia entrambi non ridono più e quando piangono lo fanno da soli. Un amore destinato a finire ma che la protagonista immagina poter durare per sempre se solo entrambi morissero prima della fine. A questo punto emerge quindi il suo desiderio di rendere l’amore immortale, di sentirsi dire ancora che è amata e di non dover assistere alla fine di una relazione.

La sua volontà, nonostante tutto, è quindi quella di non andare avanti e di proseguire in qualsiasi altro modo. Poco importa se nel reale o meno. Ciò che serba nel cuore, l’unica cosa che riesce a consolarla è immaginare che la storia non si perda, che finisca insieme ai due protagonisti e che in questo modo diventi immortale.

Un brano melodico che cela un testo struggente e intriso di un amore disperato. Ma che in quanto tale sembra essere tutto ciò che la protagonista desidera.

Informazioni sulla canzone

Die together è stato scritto da Amanda Tenfjord insieme a Bjorn Helge Gammelsaeter ed è stato pubblicato ufficialmente il 10 Marzo 2022. Una ballata intensa che parla d’amore e che si basa su una storia personale per la quale la cantante ha sofferto.

In un’intervista, infatti, la stessa Amanda ha ammesso che scriverla e trasformarla in musica le ha consentito di mettere la parola fine ad un rapporto doloroso. Un rapporto per il quale si è trovata a vivere emozioni contrastanti che è riuscita a vincere proprio grazie alla canzone.

