Sono cresciuta con la competizione nelle vene, ma non ero felice. Lo yoga, il surf e i viaggi mi hanno salvata e vi spiego il perché!

La mia vita non era diversa da quella di milioni di altre persone, anzi, avevo un obiettivo e sono cresciuta in funzione di quello. Un giorno, all’età di 21 anni, mi sono alzata e ho capito che non era quello che volevo, ho deciso di prendere in mano la mia vita e rischiare! Cosa ho ottenuto? La felicità!



Perché partecipare al progetto VoceDonna? Condividere ancora con voi la bellezza del rischiare, raccontarvi in poche parole come sia possibile creare un sogno su misura, a piccoli passi. Un sogno che ti aspettava quando ancora non sapevi neanche di volerlo.

La mia vita: tra la neve e quella scelta importante

Denise Dellagiacoma

Sono nata a Cavelese il 22 maggio del 1986, un piccolo paese del Trentino dove ci si conosceva tutti. Incastonato nelle montagne come un piccolo gioiello.

Le montagne erano il nostro rifugio e nostre amiche, io ho imparato a sciare a 3 anni e non mi sono più fermata. La competizione faceva parte di me, ho fatto tutte le categorie, sono entrata in nazionale e nelle Fiamme Gialle. Mio papà era il mio sostenitore numero 1 ed è sempre stato il mio allenatore, mi seguiva ovunque… è stata dura guardare in faccia la realtà.

Nonostante i tanti anni di agonismo e nonostante fosse diventato anche una professione a tempo pieno, ho sempre sentito che non mi rendeva felice, così un giorno mi sono svegliata e ho deciso di smettere.

Rinascere: ho scoperto il surf, lo yoga e i viaggi

Denise Dellagiacoma

Dal Trentino sono scappata a Roma, da sola e senza la mia famiglia, con un lavoro ma tanta confusione nel cuore. Dopo un ricovero in ospedale e soprattutto dopo anni di esperienze di ogni tipo, positive, negative ma tutte sicuramente formative qualcosa è cambiato…

Ho iniziato a stare meglio e riconoscermi durante un viaggio, un viaggio che mi ha cambiata e mi ha veramente aperto gli occhi. In quell’occasione ho imparato a fare yoga e a surfare e ho capito che quelle realtà, quell’energia, era tu@o quello di cui avevo bisogno!

Vi sembrerà incredibile ma sin dalla prima lezione di yoga è stato come se un omino nella mia testa si fosse alzato, urlando la sua felicità perché finalmente ero riuscita a vedere tra le righe della vita e trovare quella strada che tutti cercano e che ti porta a essere realizzata e soddisfatta.

Io l’avevo trovata, ma ho avuto bisogno di tempo, forza e determinazione per essere sicura di non perderla mail più

La mia nuova vita, proprio come la volevo io!

Denise Dellagiacoma

Con pazienza e sacrifici ho iniziato a insegnare yoga e pilates, mentre nel tempo libero non riuscivo a stare lontana dalla tavola né dalle avvenute in posti nuovi e mai visitati. Il mio profilo Instagram ha iniziato a popolarsi di scatti autentici e volti nuovi e sono diventata un influencer.

Pochi hanno creduto in me inizialmente, io stessa ho impiegato tanto tempo prima di ammettere che ce la stavo facendo… ma adesso sono felice!

Ho il mio sito e la mia scuola di Yoga online, dove aiuto le persone ad amarsi veramente e a conoscersi totalmente. Di recente ho scritto un libro “Guida allo yoga” e il “Diario della gratitudine”. Viaggio e vivo la mia vita come non avrei mai creduto possibile!

Tutto questo lo condivido con un partner magnifico a cui sono grata per avermi sempre sostenuta ed aiutata ad arrivare a dove sono oggi.

La mia ultima vittoria? Un’avventura molto personale che condivido con il mio fidanzato: non avere un posto fisso, solo il viaggio e la scoperta sono la nostra meta! Stiamo girando, conoscendo, sentendo soprattutto l’energia che ci circonda! Ora siamo in Sardegna, poi… non lo sappiamo neanche noi ma è bellissimo.

Un consiglio da donna a donne? Non lasciate mai perdere, non arrendetevi. Sognate in grande e non fermatevi mai! Coltivate nel cuore la fiamma della fiducia, non solo in voi stesse ma anche nella magia dell’Universo. Tutto accade per una ragione e non esistono scelte sbagliate. Quindi fidatevi e “lanciatevi senza paura”.