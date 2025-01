DeepSeek R1: cos’è e come funziona l’AI cinese che spaventa l’America

Cos’è DeepSeek R1? L’AI cinese sta facendo tremare i colossi americani che si occupano di intelligenza artificiale.

ChatGPT, OpenAI e gli altri colossi che si occupano di intelligenza artificiale stanno tremando per il successo inaspettato della cinese DeepSeek R1. Questo sistema di AI asiatico è assolutamente competitivo, sia da un punto di vista tecnico che per quel che riguarda il prezzo. Vediamo cos’è e quali sono i pro e i contro.

DeepSeek R1: cos’è l’AI cinese che supera ChatGPT

Terremoto nel mondo dell’AI per il successo di DeepSeek R1, nata dall’hedge fund cinese High-Flyer Quant. Quest’ultimo è stato creato nel 2015 da Liang Wenfeng e presenta costi molto più bassi rispetto ai concorrenti americani (ChatGPT, OpenAI, Google e Meta). Negli ultimi tempi, infatti, i suoi download dagli store Usa hanno superato quelli delle applicazioni locali di intelligenza artificiale. Considerando la ‘lotta’ che Donald Trump sta facendo al paese asiatico, questi dati lo staranno sicuramente allarmando.

DeepSeek R1 utilizza tecniche avanzate di machine learning e, ciliegina sulla torta, è open source. Questa AI vanta diversi vantaggi di standard elevato, come l’apprendimento per rinforzo (tentativi ed errori) e l’architettura Mixture of Experts (MoE), che attiva solo una parte dei parametri per ogni compito richiesto. Ciò che interessa maggiormente agli utenti, dettaglio che tra l’altro starebbe contribuendo al suo successo, è la capacità di elaborare input complessi con una precisione quasi impeccabile, gestendo allo stesso tempo più aspetti delle informazioni.

L’AI cinese fa tremare i colossi americani

Fino a oggi, i colossi americani che si occupano di intelligenza artificiale hanno vissuto un’esistenza piuttosto tranquilla. Con l’arrivo di DeepSeek R1 e, soprattutto, con il suo successo in termini di download, ChatGPT & Co. iniziano a perdere il potere acquisito. L’AI cinese vanta un modello avanzato per attività di ragionamento ed è più economica (2,19 dollari per milione di token di output Vs i 60 dollari di OpenAI), motivi per cui la competizione si fa infuocata.

Al momento, la differenza più grande tra DeepSeek R1 e i competitor riguarda specialmente il modello di business. L’AI cinese, infatti, non dipende da nessun investitore esterno, in quanto è finanziata soltanto da High-Flyer, e può concentrarsi tranquillamente sulla ricerca a lungo termine. Ci sono, però, due ostacoli che deve riuscire a superare: Donald Trump e l’eventuale censura del Partito Comunista Cinese. Staremo a vedere come evolverà la situazione.