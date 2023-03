Tutto quello che c’è da sapere sui figli del comico Dario Vergassola, Filippo e Caterina: scopriamo chi sono e cosa fanno.

Dario Vergassola non è solo uno degli attori comici più apprezzati degli ultimi tempi, ma è anche uno scrittore e autore in grado di alternarsi tra piccolo schermo e teatro, senza mai disdegnare la radio e la letteratura. Nel lungo curriculum di Vergassola, inoltre, va ad aggiungersi la partecipazione al reality show Pechino Express 2023, cui ha preso parte insieme alla figlia Caterina. A casa a guardare il padre e la sorella destreggiarsi tra le prove dello show trasmesso su Sky, è invece rimasto Filippo, primogenito di Vergassola.

La biografia e la carriera di Filippo e Caterina Vergassola

Lontanissimi dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori, Filippo e Caterina Vergassola hanno preferito vivere una vita più appartata rispetto al padre.

Caterina, classe 1988, originaria della Liguria, è laureata in Relazioni pubbliche presso l’Università IULM, ha conseguito il diploma da mediatore giuridico all’Università di Pisa e un master in marketing e comunicazione alla Bocconi di Milano. Dopo aver lavorato nell’ambito dell’organizzazione degli eventi. Si è trasferita in Scezia e ha dato vita alla società Solea, che si occupa di gestione immobiliare di affitti brevi, servizi turistici e organizzazione di eventi privati presso le Cinque Terre. Nel 2022 è stata annunciata come concorrente di Pechino Express in coppia con il padre per la squadra degli Ipocondriaci.

Su Filippo Vergassola, invece, non si hanno informazioni. Assente anche dai social, il figlio del comico Dario ha scelto di condurre una vita lontanissima dal mondo social e dalle luci dello spettacolo.

La vita privata di Filippo e Caterina Vergassola

Caterina Vergassola è madre di due bambine ed è sposata, ma non si hanno informazioni sull’identità del marito. Nonostante alcuni scatti presenti sul suo profilo Instagram, il suo nome resta top secret.

Segretissima anche la vita privata di Filippo Vergassola, di cui non si conosce lo stato sentimentale: non è noto, infatti, se abbia dei figli, se sia sposato o single.

3 curiosità su Filippo e Caterina Vergassola

– Caterina ha descritto il padre Dario in versione nonno: “Da nonno ha buttato giù le barriere dell’educazione e fa fare ai miei figli cose che a me e a mio fratello non hanno mai fatto fare”

– Il nome della madre di Filippo e Caterina Vergassola è sempre stato segreto, la donna non ha mai amato apparire in pubblico

– Pechino Express 2023 è stata la prima esperienza televisiva di Caterina

Riproduzione riservata © 2023 - DG