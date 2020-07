Cursed racconta la leggenda di Re Artù e di Excalibur ma dal punto di vista della misteriosa Dama del Lago: ecco le anticipazioni, il cast e la trama.

Dal 17 luglio 2020 il palinsesto di Netflix si è arricchito con un’interessante novità: Cursed. La serie TV ideata da Frank Miller è basata sul romanzo illustrato di Tom Wheeler e racconta la storia di Re Artù e della mitica spada Excalibur ma dal punto di vista di Nimue, la misteriosa Dama del Lago. E’ lei infatti la vera protagonista di Cursed. La prima stagione è composta da dieci episodi che hanno una durata che varia dai 48 ai 60 minuti.

Cursed: le anticipazioni sulla serie TV

“Una versione aggiornata della leggenda arturiana raccontata dal punto di vista di Nimue, un’eroina adolescente con un dono misterioso, destinata a diventare la potente (e tragica) Dama del Lago” con queste parole Netflix ha presentato Cursed al momento dell’annuncio sulla realizzazione della serie TV.

Nel corso delle varie puntate vedremo Nimue che, dopo la morte della madre, trova un inaspettato alleato in un giovane mercenario di nome Artù. i due viaggeranno insieme alla ricerca di Merlino, un mago a cui devono consegnare un’antica spada. Nimue diventerà ben presto un sinbolo della rivolta del popolo inglese contro i terribili Red Paladins e Re Uther che lo sopprime.

Cursed: il cast serie TV

A interpretare Nimue, la protagonista di Cursed, Katherine Langford, attrice che gli appassioni di serie Tv conoscono per essere stata la Hannah Baker della seguitissima Tredici. Devon Terrell è invece Artù, Guastaf Skarsgard, l’attore che interpreta il ruolo di Floki in Vikings, in questa serie veste invece i panni di Merlino.

Nel cast di Cursed troviamo poi anche Daniel Sherman, Sebastian Armesto, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Matt Stokoe, Bella Dayne e Peter Mullan.

