Le App per passare il tempo in estate sotto l’ombrellone? Ecco i giochi e le attività divertenti per rilassarsi in spiaggia.

Lo smartphone è ormai un nostro fedele compagno di vita e non ci abbandona mai, anche durante le vacanze. Spesso capita che, stradiati sotto l’ombrellone, sia proprio tramite lo smartphone che riusciamo a goderci al massimo il relax del momento. Ma quali sono le migliori app per passare il tempo, magari mentre i nostri partner o amici fanno la siesta? Eccone cinque che possono fare al caso nostro!

5 app per passare il tempo

Da giochi di carte virtuali al più classico dei passatempi collettivi, ecco cinque esempi di app che sotto l’ombrellone possono assolutamente aiutarci a passare il tempo, senza dimenticare la nuova versione di photoshop, che può aiutarci a creare scatti perfetti per i social.

– Partiamo da Uno. Sì, stiamo parlando proprio del celebre gioco di carte, tra i più utilizzati anche dai gruppi di amici in spiaggia. La versione virtuale è completa e permette di sfidare i propri amici anche a distanza, o magari conoscere nuovi rivali in rete.

– Se preferisci invece divertirti con i rompicapi della mente, ma non hai voglia di tornare al solito sudoku, ecco allora l’app che fa per te è Peak. Al suo interno è possibile trovare 40 giochi per mettere alla prova le proprie abilità cognitive, il tutto monitorati da un coach virtuale che ci aiuta a vedere i nostri progressi.

– Se invece preferisci non metterti alla prova, ma leggere alcune notizie e storie avvincenti, o anche delle conversazioni social interessanti, l’app che fa per te è Flipboard, che raccoglie notizie online pubblicate da diversi siti. Per goderne appieno è possibile anche selezionare delle aree di interesse.

– Proseguiamo con Khan Academy, un’app dedicata ai lettori più assidui. Contiene infatti una piccola biblioteca virtuale, completamente gratuita, che permette di consultare video, documenti, file audio a tanto altro su qualsiasi argomento, dalla macroeconomia alla musica, passando per la grammatica e la politica. Niente male, no?

– Infine, se magari sei in compagnia e vuoi trovare un modo per passare il tempo, all’ora l’app che fa per te è Karaoke. Un’applicazione perfetta per i falò sulla spiaggia ma anche per chi ama cantare da solo sotto l’ombrellone. Come tutte le altre applicazioni, anche Karaoke è disponibile sia per iOS che per Android.