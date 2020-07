Una location paradisiaca, una struttura da sogno: scopriamo il Grand Hotel Quisisana, dal 1845 un vero e proprio nido di magia nel cuore incantato di Capri…

Scopriamo il Grand Hotel Quisisana, scrigno di lusso e comfort immerso tra le bellezze naturali mozzafiato di Capri. Oltre 150 anni di storia, 147 camere e suite da favola per una delle più belle location 5 stelle d’Italia e del mondo.

Grand Hotel Quisisana, gioiello di Capri

Il Grand Hotel Quisisana sorge nel cuore della magica Capri, con il suo sontuoso ingresso a pochi passi dalla Piazzetta centrale della città. Politici e poeti, reali e rockstar amano questo posto incantato, ricco di storia e fascino senza tempo a due passi dallo splendido blu del mare.

All’esterno la leggendaria terrazza, con vista mozzafiato a dominare sull’isola e i suoi imponenti Faraglioni… Interni curati nel minimo dettaglio, tra scintillanti lampadari, pavimenti in marmo e specchi dorati fanno da cornice a uno dei 5 stelle più ricercati e lussuosi d’Italia.

La vista sui giardini profumati che si affacciano sul Mediterraneo promette emozioni intense e sempre nuove, e la piscina panoramica dell’hotel regala una carezza di relax dal sapore glamour e sofisticato. Tutto sa di lusso e bellezza, ma anche di privacy e magica intimità.

L’hotel Quisisana è situato in cima a via Camerelle, pittoresca arteria di Capri in cui si innerva una fitta, coloratissima e intrigante trama di botteghe artigiane e favolose boutique…

Ristoranti e bar del Grand Hotel Quisisana

La sala da pranzo del ristorante Rendez-Vous è una delle più famose e amate del Grand Hotel Quisisana. Servizio esclusivo solo per cena, è perfetto per notti romantiche da consumare a lume di candela, tra alta cucina e uno scorcio indimenticabile sulla via più fashion della Capri by night…

La Colombaia è il ristorante a bordo piscina del Quisisana, dove si servono piatti tradizionali di Capri a base di pasta, pesce e frutti di mare freschi, ma anche l’immancabile pizza napoletana in forno a legna.

Celebri le deliziose colazioni a buffet del Quisi Bar, tra dolce e salato… per tutti i gusti del mondo! È una delle location più glam, ideale per un ricevimento di nozze da sogno o un party notturno sotto le stelle a bordo piscina…

Grand Hotel Quisisana: camere e prezzi

Stanza dopo stanza, quello dentro il Quisisana è un viaggio senza tempo tra lusso e bellezza, dove natura e architettura si fondono a formare una carezza irresistibile per gli occhi e per l’anima.

147 camere e suite sono pronte ad accogliere ogni esigenza e coccolare gli ospiti con servizi esclusivi e privati, tra linee classiche e dettagli extra lusso, vista mare e vasche idromassaggio in cui rigenerarsi…

Gli ambienti sono decorati secondo varie tonalità di bianco, il colore dominante del Quisisana, e i prezzi variano a seconda di grandezza, stagione e servizi.

La maggior parte delle camere si affaccia sul parco che circonda la piscina dell’hotel e le spettacolari terrazze delle suite contano su viste pazzesche sul mare, sui Faraglioni, sulla Certosa di San Giacomo e sui celebri Giardini di Augusto…

Grande Hotel Quisisana: scopri Villa Camerelle

Per chi ha vuole ancora più riservatezza, il Quisisana offre esclusive ville extra lusso. La villa Camerelle, nel centro di Capri, si compone non solo di spazi esterni e interni da mille e una notte ma anche di una gamma di servizi esclusivi che rendono ancora più intima e confortevole la vacanza.

Fonte foto: https://www.morganohotels.com/en/c/villa-camerelle

Si può avere un maggiordomo personale per tutta la durata del soggiorno, un giardino privato e 3 camere da letto, giardino e piscina riservati. Può ospitare fino a un massimo di 6 persone e il costo è di 7.700 euro a notte. Per le camere i prezzi vanno da un minimo di 360 euro fino a 1.265 euro. Per le stanze di grandezza sopra i 60 mq, le tariffe sono disponibili su richiesta.

Fonte foto: https://www.instagram.com/quisisanacapri/