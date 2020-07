Il tesoro dell’Amazzonia è uno dei primi film nei quali Dwayne Johnson è stato scritturato per un ruolo da protagonista: ecco quali sono le location.

Fino ai primi anni 2000 Dwayne Johnson era conosciuto solamente dagli appassionati di wrestling: sul ring conquistava la folla con il soprannome The Rock. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziato poi con il ruolo del Re Scorpione ne La Mummia – Il ritorno: su questo personaggio sono poi stati fatti anche una serie di film. Tra i primi lavori nel mondo del cinema di Dwayne Johnson c’è anche Il tesoro dell’Amazzonia, film diretto da Peter Berg che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2003: vediamo ora quali sono le location della pellicola.

Il tesoro dell’Amazzonia: le location del film

Il tesoro dell’Amazzonia è stato interamente girato tra gli Stati Uniti e il Brasile. Per la precisione è la città di Los Angeles ad aver ospitato principalmente il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori, sia per le riprese in esterna che per quelle negli studi.

Dwayne Johnson

Ma Peter Berg ha utilizzato anche gli studi cinematografi di Honolulu, nelle Hawaii, per ricreare gli interni. Come detto, altre ripresa in esterna sono state realizzate in Brasile.

Il tesoro dell’Amazzonia: il cast del film

Oltre al già citato Dwayne Johnson, che per questo film è stato accreditato ancora con il suo nome d’arte nel mondo del wrestling, The Rock, nel cast de Il tesoro dell’Amazzonia troviamo anche Seann William Scott, attore diventato particolarmente noto per aver interpretato il ruolo di Steve Stifler nella saga American Pie.

La principale protagonista femminile della pellicola è Rosario Dawson, nel cast de Il tesoro dell’Amazzonia troviamo poi anche Christopher Walken, Jon Gries, William Lucking, Ernie Reyes Jr., Paul Power, Stephen Bishop, Jamal Duff e anche Arnold Schwarzenegger.