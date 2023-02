Ivano Michetti, chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna, ha parlato dell’ictus che l’ha colpito qualche hanno fa: “Ero a casa mia, nel letto, e non sono riuscito più a parlare”. Ricordando l’accaduto, il cantante si è visibilmente commosso.

