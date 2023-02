Nel salotto di Silvia Toffanin è stata ospite, insieme a Gerry Scotti, Jyoti Amge, la donna più piccola del mondo.

Gerry Scotti è stato ospite da Silvia Toffanin per parlare della nuova edizione del Lo Show dei Record, in onda questa sera. Ad accompagnarlo in questa nuova edizione, come per la scorsa, sarà accompagnato da Jyoti Amage, la donna più piccola del mondo, ormai diventata una vera amica del conduttore.

Jyoti Amge insieme a Gerry Scotti a Verissimo

A partire da domenica 19 febbraio 2023, il programma televisivo “Lo Show dei Record” farà ritorno su Canale 5, presentando sfide al limite e prove estreme per cercare di entrare nel libro dei Guinness World Records. Gerry Scotti sarà il conduttore del programma per la quarta volta, la seconda consecutiva e ha ne ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin, insieme a Jyoti Amage, la donna più piccola del mondo.

GERRY SCOTTI

Anche nella scorsa edizione la donna ha accompagnato il conduttore in tutte le puntate, mentre quest’anno, come hanno spiegato, sarà presente solo per qualche puntata, perchè poi dovrà lasciare l’Italia. Gerry Scotti, parlando della donna, si è anche commosso pensando alla riposta che da ogni volta che le viene chiesto: “Sei felice?”. Queste le parole del conduttore: “Alla domanda se sia felice o meno della sua diversità risponde sempre che è grata da Dio per il dono che le ha dato, perchè grazie a questa diversità è risucita a fare delle cose che moltissime altre persone non hanno avuto la possibilità di fare“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG