Il cantante Wax ha dall’inizio del programma un segno sotto l’occhio sinistro che cambia ogni volta: le ipotesi dei fan.

Vi siete mai accorti che Wax ha sempre una cicatrice sotto l’occhio sinistro? I suoi fan se ne sono accorti eccome e hanno iniziato a chiedersi cosa ci fosse dietro. Alcuni ritengono sia un tatuaggio, altri che sia un taglio auto inflitto, essendo sempre diverso.

La cicatrice di Wax sotto l’occhio

Wax ha sempre un piccolo graffio sul viso, sopra lo zigomo e vicino all’occhio. Inizialmente si pensava che fosse un segno casuale, ma col tempo i fan di Amici 22 hanno notato che questa cicatrice cambia spesso forma e colore. Secondo le speculazioni online, si ritiene che Wax si infligga volontariamente questo taglio per esprimere il suo disagio interiore, che viene alleviato dalla musica.

L’ipotesi del tatuaggio, infatti, non sta in piedi, visto che ad ogni puntata è sempre diversa, sia di dimensioni che di colore. Sarebbe quindi un taglio che il cantante si ricalca ogni giorno come testimonianza di un’anima tormentata. In moltissimi hanno cercato risposte dal diretto interessato, con alcune domande sui social, ma Wax, mantenendo l’alone di mistero, non ha mai affrontato l’argomento pubblicamente.

