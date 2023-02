Nel salotto della Toffanin, Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con Aurora Ramazzotti e sulla gravidanza della figlia.

Michelle Hunziker, nel salotto di Verissimo, ha parlato del suo rapporto con Aurora Ramazzotti, sul fatto che sta per diventare nonna, ha svelato qualche retroscena sulla gravidanza della figlia e ha parlato di un nuovo “uomo” nella sua vita.

Michelle Hunziker intervista a Verissimo

Silvia Toffanin ha chiesto a Michelle Hunziker di parlare della gravidanza della figlia Aurora, ormai sulla bocca di tutti. Il parto è previsto per fine marzo, inizio aprile, e Michelle non vede l’ora di diventare nonna e di avere un maschietto come nipote.

La Hunziker ha spiegato che già da quando Aurora aveva 19 anni lei avrebbe voluto un nipotino ma che la figlia non si sentiva pronta, dicendo: “No mamma, basta, non lo voglio un figlio“. Per questo motivo pensava che la figlia avrebbe aspettato molto più tempo per diventare mamma.

Michelle Hunziker

La Toffanin ha poi chiesto alla donna se ci sia spazio nella sua vita per un nuovo amore o un uomo. Michelle ha risposto così: “In realtà un uomo nella mia vita c’è e ci sarà ma non è ancora nato, si tratta del mio nipotino”.

