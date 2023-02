Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo Rita Pavone ricorda i suoi 60 anni di carriera. Dagli esordi al successo.

Rita Pavone è stata ospite della puntata di domenica 19 febbraio a Verissimo. Intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin, Rita Pavone ha ripercorso i suoi 60 anni di carriera. Racconta: “Avevo 17 anni quando ho vinto la Festa degli sconosciuti, il primo talent italiano. Da li è nato tutto”. E poi continua: “Li sento questi anni, oggi è facile arrivare ma più difficile restare”.

Toccante il ricordo di suo fratello, scomparso prematuramente 3 anni fa. “Lo chiamano il pollo”: afferma Rita Pavone. Ha descritto la morte di fratello minore come un evento traumatico e difficile da affrontare. La notizia della sua morte l’ha sconvolta e ha causato una grande sofferenza nella sua vita.

Rita Pavone racconta poi della sua storia d’amore con Teddy Reno. “Ho avuto dei grandi corteggiatori, ma hanno capito che avevo il cuore da un’altra parte, e non mi hanno rotto le scatole”. ll rapporto tra la cantante Rita Pavone e il produttore discografico Teddy Reno è stato un grande amore, che ha sfidato le convenzioni sociali e le critiche degli altri.

I due si sono incontrati per la prima volta negli anni ’60, durante un festival musicale vinto da Rita, e tra loro è nata una forte attrazione, nonostante la grande differenza d’età (lui aveva 36 anni e lei solo 17). Il loro rapporto ha suscitato scandalo e attenzione da parte dei media e del pubblico. Nonostante tutto ciò, Rita e Teddy hanno deciso di sposarsi sei anni dopo il loro primo incontro, dimostrando la loro determinazione a vivere il loro amore nonostante le difficoltà.

Rita Pavone

La sua carriera

La sua carriera musicale iniziò nel 1962, quando partecipò ad un concorso per giovani talenti organizzato dalla RCA italiana, una delle più importanti case discografiche italiane dell’epoca. Rita vinse il concorso e ottenne il suo primo contratto discografico. Nel 1963 pubblicò il suo primo singolo, “La partita di pallone”, che divenne subito un grande successo in Italia e all’estero. Da lì in poi, la sua carriera musicale decollò, e Rita Pavone divenne una vera e propria star in Italia e nel mondo.

Oltre alla musica, Rita Pavone ha anche recitato in diversi film e programmi televisivi. Ha lavorato con registi famosi come Federico Fellini e Luchino Visconti, ed è stata una delle attrici italiane più popolari degli anni ’60 e ’70.

Tra i suoi brani di maggior successo ci sono “Il ballo del mattone”, “Viva la pappa col pomodoro”, “Cuore”, “Datemi un martello”, “Zucchero”, “Rita la zanzara” e molti altri. Rita Pavone rimane una figura molto amata e rispettata della musica italiana, e il suo impatto sulla cultura pop italiana è stato enorme.

