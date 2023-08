Cristina Seymandi ha replicato a Massimo Segre, che l’ha lasciata durante quella che avrebbe dovuto essere la festa d’annuncio delle loro nozze.

Cristina Seymandi, l’ex collaboratrice di Chiara Appendino che è stata lasciata dal suo compagno difronte ai suoi cari in quella che avrebbe dovuto essere la festa d’annuncio delle loro nozze, ha replicato alle accuse fatte dall’uomo (in merito ai suoi presunti tradimenti) con un’intervista a La Stampa.

“I giorni dopo la festa non ho dormito. Stanotte poco. È stata una doccia ghiacciata. Ma ora comincio a mettere a fuoco le cose. E sa cosa le dico? Il vero scandalo è la violenza sessista su di me. A parti invertite non ne avrebbe parlato nessuno”, ha detto.

Cristina Seymandi: la replica a Massimo Segre

Cristina Seymandi ha voluto replicare pubblicamente a Massimo Segre, l’ex compagno che, dopo la festa scandalo in cui le ha letto una lettera carica di risentimento per via dei suoi tradimenti, è partito per Zanzibar con i tre figli avuti dal suo precedente matrimonio.

“È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo. Specifico che eravamo in 35 ed era la festa a sorpresa per il mio compleanno, organizzata da lui. Ha coinvolto tutti i miei amici, ignari che si sarebbe verificato questo spettacolo a cui certo non avrebbero voluto partecipare. Voleva punirmi pubblicamente, è chiaro”, ha detto la donna a La Stampa, e ancora: “Sono certa che sia stato messo in mezzo da qualcuno. E sui tradimenti pensi a come si è comportato lui”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Massimo Segre replicherà alle parole della sua ex.