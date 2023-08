Michela Murgia non ha fatto segreto di avere una famiglia Queer e non convenzionale. Ecco cosa c’è da sapere sui suoi “figli d’anima”.

Michela Murgia ha sempre definito i suoi come “figli dell’anima e non di sangue” e ha spesso parlato di loro attraverso le sue interviste (e in particolare nei suoi ultimi mesi di vita). Scopriamo cosa c’è da sapere sulla famiglia formata dalla scrittrice che si è battuta fino alla fine per uscire dagli schemi imposti dalle convenzioni sociali e dagli stereotipi.

Michela Murgia

Michela Murgia: i figli

Michela Murgia ha svelato di avere 4 figli dell’anima, che sono Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri e Alessandro Giammei. Per quanto riguarda Raphael la scrittrice – in un post via social – aveva dichiarato di essere sua madre così come Claudia Fausone, architetto d’interni con cui ha formato una coppia omogenitoriale.

“Come è successo che siamo diventate madri insieme? Lo ha fatto succedere Raphael a nove anni, prendendomi la mano nella stessa sera in cui l’ho visto per la prima volta e dicendo: non voglio che te ne vai mai più. Non c’era alcuna ragione per dargli retta, a me i bambini nemmeno piacciono, ma ho vacillato e ho guardato Claudia, anche lei conosciuta la sera stessa. La decisione presa in quello scambio di sguardi non l’ho mai rimpianta”, aveva scritto nel suo post la scrittrice.

Per quanto riguarda Francesco Leone lei stessa aveva svelato che eserciti la professione di cantante lirico, mentre Alessandro Giammei è professore all’università statunitense Yale, e Michele Anghileri è un attivista.

Michela Murgia: gli altri membri della famiglia Queer

Oltre ai 4 figli hanno fatto parte della famiglia Queer di Michela Murgia anche l’attore e regista Lorenzo Terenzi (da lei sposato poco tempo prima di scomparire), la scrittrice e conduttrice radiofonica Chiara Valerio, e la collega autrice Chiara Tagliaferri.