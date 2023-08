Cristina Seymandi ha svelato alcuni scottanti retroscena sulla clamorosa fine della sua storia con Massimo Segre.

La rottura tra Cristina Seymandi e Massimo Segre continua a tenere banco e, con una lettera invita a Zona Bianca, la Seymandi è tornata a parlare della sua controversa rottura dal banchiere (che ha deciso di lasciarla platealmente difronte agli ospiti presenti alla sua festa di compleanno).

“Massimo mi confidò di aver commesso anche lui degli errori nelle sue precedenti relazioni. Gli domando: avrebbe gradito se le sue compagne gli avessero riservato lo stesso identico trattamento che lui ha riservato a me? Quali che siano stati i miei errori – veri o presunti – nella vita di coppia, mi sarei aspettata non un’umiliante messa in scena ma un confronto schietto: le nostre strade avrebbero potuto eventualmente dividersi senza causare tutto questo dolore”, ha dichiarato a Zona Bianca.

Cristina Seymandi e Massimo Segre: i tradimenti

Un nuovo capitolo si è aggiunto alla controversa rottura avvenuta tra Cristina Seymandi e Massimo Segre, due volti dell’imprenditoria torinese che hanno destato scalpore per via delle loro frecciatine e recriminazioni reciproche. In particolare Segre ha accusato la sua compagna di averlo tradito e l’ha lasciata difronte ai loro ospiti con un discorso plateale fatto durante la sua festa di compleanno. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?