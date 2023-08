Attraverso un post via social Bianca Berlinguer ha rotto per la prima volta il silenzio dopo il suo addio alla Rai.

Molto presto Bianca Berlinguer sarà al timone di un format tv (il cui nome è ancora top secret) su Rete4 e, nelle ultime ore, lei stessa ha rotto il silenzio dopo il suo discusso addio alla Rai.

“Abbiamo ritenuto che questa rete offrisse, nell’attuale situazione, le condizioni migliori per proseguire con serenità il nostro lavoro. So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche. Non me le nascondo ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti”, ha scritto via social la conduttrice.

Bianca Berlinguer: il messaggio dopo l’addio alla Rai

Attraverso un post via social in cui è ritratta accanto a Mauro Corona, Bianca Berlinguer ha rotto il silenzio sul suo addio alla Rai e ha espresso le sue speranze verso il nuovo programma che, dal 5 settembre, condurrà su Rete4. “Ci auguriamo che i nostri tradizionali ascoltatori e amici si uniscano al pubblico che da sempre segue Mediaset e l’informazione di Rete 4”, ha scritto la conduttrice.

Sui social in tanti tra i fan le hanno espresso il loro entusiasmo e sono curiosi di conoscere i dettagli relativi a questa sua nuova esperienza.