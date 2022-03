Lo scorso anno è venuta alla luce la piccola Luce Maria, primogenita della Miss ora la Chiabotto è di nuovo incinta e aspetta il secondo figlio con Marco Roscio.

Una gioia immensa per Cristina Chiabotto e Marco Roscio che stanno per allargare la famiglia. La coppia affiatata e sempre più innamorata aspetta il secondo figlio, lo annunciano sul settimanale Diva e Donna. La piccola Luce Maria, nata a maggio del 2021 avrà un fratellino o una sorellina, troppo presto per dirlo ma i due sono davvero felici.

Cristina Chiabotto incinta di Marco Roscio: una storia da fiaba

Come riporta Today: “Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze celebrate a settembre del 2019 nella Chiesa di Sant’Uberto, all’interno della Reggia di Venaria, a Torino. Un ricevimento da sogno quello voluto dalla coppia che con la nascita della loro primogenita ha suggellato il loro già saldo legame. “

Dopo la fine della relazione precedente che l’ha vista molto provata, Cristina Chiabotto ha ritrovato la felicità e l’amore con Marco. I due sono sempre più complici, uniti e innamorati e lo testimonia l’annuncio di questo lieto evento. Una bellissima notizia che ha scaldato i loro cuori e di cui sono emozionati.

