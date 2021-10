Cristiano Ronaldo potrebbe diventare papà per la quinta volta secondo il magazine Hola. Georgina sarebbe incinta.

Cristiano Ronaldo potrebbe diventare padre per la quinta volta. A lanciare la bomba è stato il magazine Hola, che avrebbe rivelato che Georgina Rodriguez e il campione siano in attesa del quinto figlio. Inoltre, sempre secondo la rivista, la donna sarebbe già alla 12esima settimana.

Anche la rivista italiana Chi ha rilanciato l’indiscrezione sul proprio profilo Instagram, con un post.

Cristiano Ronaldo padre per la quinta volta?

Georgina Rodriguez, la compagna di CR7, e madre dei suoi quattro figli, sarebbe già incinta da ben 3 mesi, più nello specifico di 12 settimane, secondo la rivista spagnola Hola.

La coppia ha già avuto quattro figli: Cristiano Ronaldo Junior, nato nel 2010, Eva e Mateo, gemelli nati nel 2017, e infine Alana Martina. I primi sono tre sono nati da madre surrogata, mentre Alana Martina è l’unica figlia biologica della coppia.

Ronaldo e Georgina, dopo il trasferimento da Torino per il passaggio del calciatore dalla Juventus al Manchester United, stanno vivendo un buon momento dal punto di vista famigliare. La Rodriguez aveva parlato in passato della storia con il marito in questi termine: “È stato amore a prima vista, il destino ci ha riuniti. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di Crì mi attrae tutto“.