Cosa fare se si risulta positivi al Covid durante la vacanza? Vediamo cosa dicono le linee guida e come comportarsi per non correre rischi.

I contagi da Covid-19 continuano ad aumentare e il rischio di beccarsi la malattia durante la vacanza è davvero alto. Pertanto, invece che scoraggiarsi, è consigliato dare uno sguardo alle normative vigenti nel Paese di destinazione. Così facendo saprete cosa fare se si risulta positivi durante il viaggio.

Covid: cosa fare se si risulta positivi in vacanza?

Con l’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo, è impossibile non porsi una domanda: cosa fare se si risulta positivi in vacanza? Innanzitutto, in base al Paese di destinazione, è consigliato informarsi prima della partenza. In questo modo, nell’eventualità in cui doveste contrarre la malattia, sapreste già come comportarvi. Se avete deciso di rimanere in Italia, ad esempio, la legge obbliga all’isolamento di sette giorni presso la struttura prenotata per il soggiorno. Dopo questo periodo è obbligatorio un tampone negativo, sia antigenico che molecolare, per poter tornare in ‘libertà’. Attualmente, è bene sottolinearlo, coloro che risultano positivi in vacanza, anche se vivono vicino, non possono tornare a casa, ma devono rimanere in quarantena in albergo.

Questa è la normativa vigente in Italia, ma negli altri Paesi, come anticipato, le leggi sono diverse. In Portogallo, ad esempio, i turisti positivi al Covid in modo asintomatico o sintomatico lieve devono rimanere in isolamento per cinque giorni e indossare la mascherina protettiva per altri cinque giorni. In caso di malattia con sintomi moderati, la quarantena è di dieci giorni. In entrambe le situazioni, però, non è richiesto il tampone negativo per tornare in libertà. Diverso il discorso per i positivi con sintomi gravi che devono rimanere in isolamento per 20 giorni oppure 10 con test antigenico negativo.

Postivi in vacanza: Paese che vai regole che trovi

Spostandoci in Grecia, il trattamento dei positivi in vacanza cambia ancora. La quarantena è obbligatoria per cinque giorni, con tanto di hotel appositamente adibiti e ad uso gratuito. Anche il tampone di controllo viene offerto senza sborsare nemmeno un euro. Attenzione: quanti non rispettano l’isolamento vanno incontro a multe salate, fino a 5 mila euro. Siete risultati positivi durante la vacanza in Spagna, Egitto oppure in Regno Unito? Ottimo: non c’è l’obbligo di isolamento e potete andarvene in giro ad infettare chiunque. Ovviamente, si sta facendo della semplice ironia.

In Francia la normativa vigente è molto più severa, tanto che per entrare nel Paese è necessario il Green pass o il tampone negativo. In caso di positività di un vaccinato, la quarantena dura sette giorni per i sintomatici e cinque per coloro che non hanno sintomi. Se non si è vaccinati, si deve rimanere isolati per 7 o 10 giorni. In ogni modo, il tampone negativo è obbligatorio per tornare in libertà.

Infine, per entrare negli Stati Uniti è necessario il vaccino e il visto, con regole che fissano la quarantena a cinque giorni; mentre per l’Argentina è richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria specifica per il Covid, che copra l’eventuale isolamento e il trasferimento in ospedale.

