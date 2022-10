Il 31 ottobre è alle porte: ecco tante idee originali per i costumi Halloween, la notte più spaventosa dell’anno. Da copiare se vogliamo una maschera… da paura!

Halloween sta per arrivare: come ogni anno in molte parti del mondo ci si prepara a festeggiare la vigilia di Ognissanti con feste ed eventi a tema horror che inizialmente erano stati pensati per i bambini ma col passare del tempo hanno contagiato anche gli adulti. È Halloween mania anche in Italia, e tantissime persone amano mascherarsi nella notte più paurosa dell’anno e prendere parte a serate in cui vige un dress code a tema rigorosamente terrificante.

Se anche voi amate la cosiddetta notte delle streghe e non avete idea di come vestirvi, ecco alcune idee per costumi Halloween che vi faranno fare sicuramente un figurone: dai personaggi dei film, a travestimenti da realizzare in 5 minuti (senza nemmeno dover comprare un costume!).

Costumi di Halloween originali (dai film)

1. È pescato dall’omonimo film di grande successo il costume da Carrie (Lo Sguardo di Satana). Perfetto per una ragazza molto carina e dai lineamenti delicati, è facile da realizzare anche in casa: basterà indossare un abito leggero, rosa, con spalline sottili (in alternativa va bene anche una camicia da notte) scarpe con tacco medio, una fascia da reginetta della scuola e sangue finto a profusione sui capelli, sul corpo e sugli abiti. Farete veramente paura!

2. Un eroe incompreso, buono, romantico e innamorato, ecco Edward Mani di Forbice metà ragazzo metà automa: uno dei costumi di Halloween più gettonati, perché permette di sbizzarrirsi con trucco e parrucco. Da indossare almeno una volta nella vita e da provare anche per chi cerca costumi di Halloween di coppia!

3. È stato letteralmente l’incubo per eccellenza di almeno due generazioni: Freddie Krueger, protagonista della lunga saga di Nightmare, che nonostante l’aspetto poco rassicurante, piace ai più piccoli. Se il trucco viso non è da tutti, potete copiare l’abbigliamento: con un cappello a tesa larga e un maglione a righe, capiranno subito tutti chi siete!

4. È sempre tratto da una lunga saga di film horror (Venerdì 13) il costume di Jason Voorhees, l’assassino del campeggio che agisce con una maschera da hockey sul volto e armato di un machete – non proprio piacevolissimo da vedere.

5. Chi ha amato il cannibale più famoso del cinema potrà vestirsi da Hannibal Lecter. E nessuno vorrà sedere al vostro stesso tavolo!

6. Un rivoluzionario che agisce indossando la maschera di Guy Fawkes: è Hugo Weaving, in V per Vendetta, film molto apprezzato dal pubblico. La sua è senza dubbio una delle maschere di Halloween più vendute! Completate il look con un mantello e un cappello e sarete perfetti.

7. Una delle storie più tristi e crudeli che sia mai stata scritta per un film un po’ d’azione, un po’ fantastico, un po’ horror: Il Corvo, noto anche per la tragica morte sul set del protagonista Brandon Lee (figlio di Bruce).

8. Il suo sorriso è uno dei più inquietanti dei fumetti: che voi scegliate di essere il Joker tradizionale, quello dall’aria triste e trasandata interpretato da Heath Ledger o quello di Joaquin Phoenix, col suo costume indosso farete sicuramente un figurone.

Joker

9. Una bellissima strega cattiva come Maleficent, più popolare che mai dopo l’uscita del secondo film con Angelina Jolie. Un costume che ben poche si possono permettere – visto chi indossa quello ‘originale’ – ma che in molte possono provare a replicare seguendo il video-trasformazione dell’attrice.

10. Per chi va a una festa di Halloween in due, ecco la coppia più macabra del cinema: Gomez e Morticia Addams, un classico che non tramonta mai! Da copiare anche il look di Mercoledì e Zio Fester. Ve la ricordate la sigla della Famiglia Addams?

Vi sono piaciuti? Se questa carrellata di idee per costumi di Halloween ispirate ai film, non fa per voi, vediamo qualche altra idea (più semplice) e senza spendere una fortuna.

Costumi di Halloween: idee fai da te

Ricordatevi che non è assolutamente necessario spendere tanti soldi per creare costumi di Halloween davvero sorprendenti: basterà un poco di fantasia e qualche accessorio interessante. Comprare ogni anno un costume diverso è una scelta decisamente dispendiosa: utilizzando abiti che sicuramente abbiamo tutte nell’armadio, possiamo creare dei costumi fai da te.

Costume di Halloween

-Il primo costume che potete provare a realizzare se avete nell’armadio un abito lungo nero è quello da goth/vampiro; vi basterà completare il look con una pelle diafana e rossetto rosso (o nero). Per un tocco in più, invece, comprate una parrucca: aggiungerà spessore al personaggio.

-Sempre indossando un semplice abito nero, sia lungo che corto, potete anche mascherarvi da strega. Potete comprare anche un cappello a punta, che ad Halloween troverete in vendita a pochi euro in tantissimi negozi; indossate un rossetto scuro e dipingete le unghie con smalto nero…et voilà!

Potete anche mettere assieme un costume da fantasma/presenza maledetta: è piuttosto semplice.

Costume di Halloween

Tutto quello che occorre è un abito bianco, che andrà fatto risaltare ancora di più con il pallore della carnagione del volto. Applicate del trucco teatrale a base d’acqua o un fondotinta bianco, truccate gli occhi con un pesante smokey grigio o nero, e si utilizzate del viola o porpora per sottolineare la palpebra inferiore dell’occhio e dare al viso un’espressione smunta. Per far apparire le gote più scavate, fate del contouring con un ombretto grigio nell’incavo delle guance; le labbra potranno essere semplicemente coperte di bianco o truccate di viola o rosso cupo. Le mani, infine, potete coprirle con guanti di pizzo mentre i capelli potranno essere sbiancati a ciuffi o nella loro interezza, utilizzando dello shampoo secco!

Chi non ama mascherarsi o non parteciperà ad una festa in costume, non deve necessariamente rinunciare ai travestimenti di Halloween! Potreste optare per un outfit nei colori tipici della festa, ovvero il nero e l’arancio. Indossate una gonna nera, con calze nere coprenti o a rete, stivali neri e un maglioncino o un felpa arancione (o magari una ispirata a quella di Harley Quinn!).

Online e nei negozi, quando si avvicina Halloween, potete trovare anche facilmente t-shirt, maglie e accessori a tema, ad esempio con zucche o scheletri, perfetti per festeggiare senza mascherarsi.

Basta un accessorio, un make up estremo o un dettaglio per trasformare un look in un costume di Halloween… a prova di stile!

Trucchi e costumi per Halloween: 10 idee diverse dal solito

Non siete ancora convinte? Tutti i costumi, anche quelli più semplici, risulteranno molto più credibili se si avrà cura di arricchirli con qualche dettaglio interessante. Chi ama l’aspetto più raccapricciante dei vestiti di Halloween potrà utilizzare del sangue finto per simulare le ferite che hanno condotto alla morte il corpo in cui il fantasma dimorava.

Ma se vampira, mummia, strega, e diavolessa sono troppo scontati? Usando la fantasia si può ottenere molto di più: dal classico, al fantasy ecco tante altre idee da copiare e cui ispirarsi per fare un figurone!

Zombie (sempre molto in voga, ma rivisitato); Medusa, la donna mostro più bella della mitologia; Una coppia di sposi ma…cadavere; Eva con la sua mela; Travestimento da Michael Jackson (gettonatissimo tra i vip) La sposa cadavere. Basterà trovare un succinto abito da sera bianco – in alternativa realizzatelo con un lenzuolo – e poi sbizzarrirsi con il trucco: occhi cerchiati di nero, rossetto rosso un po’ sbavato, velo sui capelli e un mazzo di rose purpuree in mano. Le gemelle di Shining. Per un travestimento di coppia con un’amica, allora, ecco l’idea giusta: bastano due abiti identici, che ricordino i classici vestitini da bambina, uguale pettinatura con capelli fermati da una molletta, calzettoni bianchi al ginocchio e voilà, brividi assicurati. IT il pagliaccio assassino. Via libera a una parrucca rossa, al classico travestimento con salopette gialla e maglietta a righe e naturalmente all’immancabile ghigno. Esorcista e posseduta. Basterà una semplice tunica nera con cappello e crocefisso al collo; per lei una camicia da notte sgualcita, capelli arruffati e occhi cerchiati di rosso. Psycho. Un abito da donna, dallo stile retrò, una parrucca bianca da vecchietta e, ovviamente, un “coltellaccio” in mano.

