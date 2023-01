In questi giorni sono in tanti a chiedersi quanto costa viaggiare da Napoli a Milano. Scopriamo insieme le varie possibilità.

La storia dell’operatrice scolastica che viaggerebbe tutti i giorni da Napoli a Milano (e ritorno) per svolgere il proprio lavoro e sfuggire agli affitti super cari della città meneghina è ormai diventata virale. E lo stesso è stato per la domanda più spontanea e che in tanti si sono posti ovvero, quanto costa viaggiare da Napoli a Milano per un intero mese. La storia, infatti, risulta poco credibile in quanto nonostante gli affitti effettivamente alti di Milano, anche i viaggi in treno hanno un costo.

Proviamo, quindi, a fare qualche ipotesi per capire quanto c’è di sensato in questa storia.

I costi per andare da Napoli a Milano in treno

Basta fare un rapido controllo per capire che la tratta Napoli Milano ha comunque un costo non indifferente. Con Italo, ad esempio, tra andata e ritorno se ne vanno dai 79 ai 100 euro al giorno.

treno

A meno di non prendere treni più lenti ma che ci metterebbero troppo tempo per consentire i normali orari di lavoro. Un costo che prolungato per tutto il mese può arrivare anche ai 2000 euro se non di più.

Certo, ci sono poi da considerare le possibili promozioni, il bonus trasporti e i punti sconto che si acquistano in viaggio. Ciò nonostante, compreso un possibile abbonamento, la spesa resta comunque elevata.

Perché sono nati dei dubbi sulla storia della pendolare

L’elevato costo degli abbonamenti mensili dei treni (quello di Frecciarossa ammonta a circa 1700 euro contro i 1100 guadagnati dalla pendolare) è uno dei motivi che ha portato sempre più persone a dubitare riguardo le affermazioni della donna che ha invece dichiarato che in questo modo risparmierebbe. E tutto perché alle spese di viaggio non andrebbe ad aggiungere altro mentre trasferendosi a Milano, oltre che dell’affitto, dovrebbe occuparsi della spesa e delle bollette. Problemi che, vivendo in casa con i genitori, non è tenuta ad affrontare.

Motivo per cui ha dichiarato di preferire una vita in cui si alza alle 3:30 per prendere il treno, tornando a casa a sera inoltrata, piuttosto che vivere a Milano dove una singola costa non meno di 600 euro al mese. Il tutto lontana dalla famiglia.

