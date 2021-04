Obagi Medical Products nasce nel 1988 per trasformare la pelle con prodotti testati e che funzionano: scopriamo di più sul marchio e sul siero Obagi Professional C perfetto per l’estate

La pelle non deve mai essere data per scontata, soprattutto quella del viso che è la più delicata di tutto il corpo. Per questo tantissime aziende hanno studiato per anni prodotti delicati, innovativi ma più di ogni altra cosa efficaci per adattarsi a tantissime tipologie di pelle e a diverse esigenze. Una di questa aziende è Obagi Medical che, da oltre 30 anni studia prodotti per trasformare la pelle dall’interno offrendo una gamma approvata dai dermatologi e testata per tutte le tipologie di pelle. Scopriamo qualcosa in più su questa realtà, i prodotti e uno in particolare perfetto per la primavera e il sole dell’estate: il siero Obagi Professional C 15%.

Pure Obagi: mission dell’azienda

Obagi Medical è nato negli Stati Uniti, e più precisamente in California, nel 1988. Fin da subito l’intento era quello di lavorare con la pelle del viso e trovare soluzioni nuove ed efficaci per prendersene cura. Grazie alla ricerca incessante Pure Obagi riesce a portare la scienza e l’innovazione come base di tutti i suoi prodotti, così da ritagliarsi un nome anche oltreoceano e sbarcare in UE.

Il successo di Obagi sta nella comprensione e nello studio della pelle, ma non solo: la ricerca di ingredienti e principi attivi nuovi ed efficaci sono la chiave per stare al passo e portare a migliorarsi ogni giorno promettendo risultati veri su tutta la gamma di prodotti senza tralasciare la sicurezza. Obagi sottopone ogni creazione ai più alti standard nei test prima di lanciare qualsiasi prodotto in commercio.

I prodotti Obagi

Ogni crema o siero di Pure Obagi è sostenuta da dati scientifici che ne attestano l’efficacia. Tutta la gamma poi è stata progettata per moltissimi tipi di pelle e problemi cutanei: si passa da prodotti studiati per ridurre i segni dell’invecchiamento come Obagi Elastiderm, che minimizza le macchie scure (melasma) o l’iperpigmentazione come la gamma Obagi Nu-Derm FX Systems a prodotti studiati per combattere l’acne o i raggi UV del sole.

Cos’è il siero Obagi Professional C 15% e come funziona

Oggi parliamo del siero Obagi Professional-C 15%: un siero innovativo che fornisce una forte protezione antiossidante e dona luminosità all’intero incarnato.

Scopriamo qualcosa di più su questo prodotto ottimo per il periodo Primavera/Estate. Il siero è realizzato con vitamina C e sviluppato per essere assorbito in pochissimo tempo dalla pelle in modo da ottimizzarne i risultati. La composizione è del 15% di acido L-ascorbico, una delle forme più potenti di vitamina C che oltre a illuminare calmano le infiammazioni e aiutano a trattenere l’umidità del viso.

Come e quando utilizzarlo? Applicare 5-7 gocce di siero tutte le mattine sulla pelle pulita. Fate scendere le gocce sulla punta delle dita e massaggiate viso e collo con movimenti circolari in modo che si assorba, poi proseguite applicando la vostra crema idratante.