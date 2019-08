Ne sentiamo spesso parlare e molti si definiscono persone zen; ma che cosa vuol dire, da dove deriva e come si applica questo concetto?

Il termine zen è la pronuncia in giapponese del carattere cinese “Chan“, a sua volta è la traduzione della parola sanscrita “Dhyana“. È possibile tradurre zen in modo letterale con “visione“; spesso però è anche tradotto con “meditazione“, ovvero interpretata come “stato di perfetta equanimità e consapevolezza“.

Questa pratica era molto usata anche nel Jainismo, nell’Induismo e nel Buddismo in modo da poter raggiungere l’illuminazione; molte religioni vedevano questa come immacolata purezza mentale attraverso l’apertura del terzo occhio e il ricongiungimento con Dio.

Origini : dal sanscrito;

: dal sanscrito; Dove viene usato : nel mondo spirituale e della meditazione;

: nel mondo spirituale e della meditazione; Lingua : cinese;

: cinese; Diffusione: mondiale.

Ecco in cosa consiste la pratica Dhyana

Come il taoismo lo zen è un concetto molto complicato da spiegare; infatti non si può definire né una filosofia né una religione, ne tanto meno una tecnica per raggiungere determinati obiettivi o risultati.

Dhyana è uno stato dello spirito e una forma mentale che non ha luogo o tempo, dipendendo solo dalle nostre sensazioni. Lo scopo della meditazione zen è farci ritrovate il nostro vero Io nel “qui e ora“, ovvero nel presente.

Per il raggiungimento del vero Io bisogna sapersi distaccare dalle distrazioni inutili e da tutti quegli atteggiamenti che isolano corpo e mente dalla realtà.

Chi ha dato le basi di questo concetto?

Bodhidharma si può definire il padre dello zen. Egli era un monaco indiano che fondò la scuola Chan/Zen descrivendola cosi:

“Una speciale tradizione esterna alle scritture

Non dipendente dalle parole e dalle lettere

Che punta direttamente al cuore dell’uomo

Che vede dentro la propria natura e diviene Buddha.”

Questo concetto lo possiamo semplificare dicendo che:

È libera da conflitti illusori del mondo materiale e dalle distrazioni;

del mondo materiale e dalle distrazioni; È essere parte del flusso dell’ universo ;

; Saper essere grati per il dono stesso della vita e sperimentare l’attimo presente;

l’attimo presente; Essere una persona zen significa acquisire con il tempo la piena consapevolezza della connessione con il mondo e con tutto ciò che ne fa parte;

della connessione con il mondo e con tutto ciò che ne fa parte; È un’attitudine e non una fede.

