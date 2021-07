Scopriamo insieme il significato della parola YOLO: da dove ha origine questo termine e come viene usato anche nella lingua italiana.

Avete mai fatto una pazzia? E allora forse avete anche già usato la parola YOLO. Eh già perché questa espressione si usa per indicare che bisogna godersi la vita perché di vita ne abbiamo una soltanto. Nello specifico YOLO è l’acronimo della frase “You only live once” che tradotta in italiano significa “si vive solo una volta”.

Origini: dalla lingua inglese

dalla lingua inglese Quando viene usato: in sostituzione della frase Carpe diem e per indicare che bisogna godersi la vita.

in sostituzione della frase Carpe diem e per indicare che bisogna godersi la vita. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: globale.

Il significato di YOLO

La parola YOLO si usa spesso in sostituzione dell’espressione carpe diem ed è particolarmente utilizzata nel linguaggio giovanile e ancora di più è utilizzata sui social network, in particolare Facebook e Instagram. Questo termine vanta origini storiche, è stato infatti utilizzato già nel 1774 dallo scrittore tedesco Goethe ma la popolarità di questa terminologia si è diffusa soprattutto a partire dagli anni 2000.

One Direction Niall Horan Liam Payne Harry Styles Louis Tomlinson Zayn Malik

Yolo è stata infatti utilizzata molto spesso nei brani di molti artisti famosi fra questi spiccano: il rapper canadese Drake e l’ex membro della boy band, One Direction il cantante Zayn. Quest’ultimo pronunciò questa parola proprio durante il corso di una delle sue interviste e da lì è diventata virale. Dopo di lui anche il giovanissimo cantante e attore canadese, Lenni Kim ha dato molta notorietà a questa espressione intitolando proprio YOLO un suo brano contenuto nell’album Les Autres.

Esempi d’uso di YOLO

Per rendere più chiaro il concetto, ecco alcuni esempi d’uso di frasi contenenti la parola YOLO:

-“Non saltare in acqua fa veramente tanto freddo!” – “YOLO” (e la persona salta in acqua).

-“Ho deciso di spendere tutti i miei risparmi in questa nuova avventura, YOLO”.