La parola tryhardare è un neologismo molto utilizzato tra i ragazzi di questo millennio: ecco cosa significa.

Sono numerosi i neologismi che derivano dalla lingua inglese che i giovani utilizzano ogni giorno per esprimersi tra coetanei. Tryhardare è un termine usato dalla Generazione Z e, anche se i ragazzi lo usano quotidianamente, i più adulti difficilmente lo conoscono. Questa parola si utilizza quando si vuole intendere la volontà o la necessità di impegnarsi a fare qualcosa. Vediamo nel dettaglio qual è il significato di questa espressione così amata dalle nuove generazioni.

Origini : deriva dall’espressione inglese “to try hard”.

: deriva dall’espressione inglese “to try hard”. Quando si usa : si usa per intendere la necessità di provare con forza a fare qualcosa.

: si usa per intendere la necessità di provare con forza a fare qualcosa. Lingua : è un neologismo che deriva inglese, si tratta di un’italianizzazione.

: è un neologismo che deriva inglese, si tratta di un’italianizzazione. Diffusione: in Italia.

Il significato di tryhardare

studenti

Tryhardare è una parola che deriva dall’espressione inglese “to try hard” ed è quindi un neologismo nato proprio dalla lingua inglese. Si tratta di un termine molto diffuso tra ragazzi e ragazze della Generazione Z e significa “impegnarsi” nel fare qualcosa. Letteralmente, infatti, si può tradurre come “provarci con forza”, ossia lavorare sodo e con impegno allo scopo di raggiungere uno scopo o un obiettivo.

Spesso la parola viene utilizzata dai giovani gamer quando stanno giocando ai videogame. Capita spesso infatti che questi italianizzino dei termini inglese facendoli proprio e portando alla nascita di neologismi. Nel mondo dei giocatori online si utilizza in particolare l’espressione tryhard per indicare un giocatore che ha il solo obiettivo di vincere. Questi gamer quindi non giocano per divertimento, ma lo fanno solo allo scopo di vincere.

Esempi d’uso

Vediamo alcuni esempi d’uso in casi pratici che permettono di capire come usare il neologismo in maniera corretta:

“Ho un sacco di insufficienze in questo primo quadrimestre. Se non voglio essere bocciato dovrò per forza tryhardare”.

“Vuoi riuscire a dimagrire? Devi per forza tryhardare in palestra allora”.

“Se vuole riuscire a portare in alto il Milan, Stefano Pioli deve continuare a tryhardare come sta facendo ora”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG