Esistono persone che si definiscono “terrapiattisti”, e cioè che credono fermamente che la Terra sia piatta! Scopriamo di più!

La Terra è sferica. È appurato ormai da moltissimo tempo, ma c’è ancora qualcuno che non ne è convinto. Ci sono persone, infatti, che pensano che la Terra sia piatta: sono i cosiddetti “terrapiattisti”. Ma da dove trae origine questo termine, che in italiano si dice in questo modo, ma all’estero in un altro? Proviamo a capire la storia e il significato di questo termine e concetto.

Origine : dalla Flat Earth Society inglese.

: dalla Flat Earth Society inglese. Quando viene usata : per identificare le persone che credono che la Terra sia piatta.

: per identificare le persone che credono che la Terra sia piatta. Lingua : italiano (c’è anche la controparte in inglese).

: italiano (c’è anche la controparte in inglese). Diffusione: globale.

Il significato di terrapiattisti e l’origine della Flat Earth Society e

Chi pensa che la Terra sia piatta viene definito terrapiattista, e cioè che fa parte di un associazione che si chiama, appunto, della Terra piatta. Nell’ultimo periodo in Italia questa parola è entrata a far parte del parlato quotidiano delle persone, soprattutto per le notizie sui principali organi di informazioni che raccontavano di queste persone e del loro credo particolare.

Ma dove tutto questo ha avuto origine? Il primo sostenitore della Terra Piatta (dopo ovviamente i grandi esploratori che fecero il giro del mondo in nave: il primo fu Ferdinando Magellano) fu William Carpenter, che visse nel 19° secolo, che scrisse un opuscolo dal titolo One hundred proofs the Earth is not a Globe (Cento prove che la Terra non è un globo).

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/piano-terra-bordo-del-mondo-ocean-1054350/

Questa teoria, non basata sulla scienza, è andata avanti per molti anni, con molti saggi e libri pubblicati a sostegno di questa. Nel 1956, un ex membro della Royal Astronomical Society inglese, Samuel Shenton, fondò la Flat Earth Society. Shenton disse a proposito di alcune foto della Nasa che raffiguravano la Terra vista dallo spazio, provando di essere sferica, che le foto erano false e facilmente fuorvianti per un occhio inesperto.

Alla morte di Shenton, il presidente della società divenne il texano Charles Kenneth Johnson, e la sede venne spostata in California. Quest’ultimo morì nel 2001: l’organizzazione però continuò a esistere contando centinaia di membri in tutto il mondo.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi di frasi che contengono la parola “terrapiattista”:

“Esiste una congrega di terrapiattisti in Italia“;

“Essere un terrapiattista è veramente sconcertante“.

