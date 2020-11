Il taste hunter è una professione decisamente particolare, ma di che cosa si tratta nello specifico? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento!

Ci sono gli assaggiatori ufficiali al servizio delle persone importanti, e poi ci sono le persone comuni che vanno alla ricerca del gusto. Si può dire che queste persone sono dei “cacciatori di gusti“, ovvero dei “taste hunter”. Si tratta di un vero e proprio lavoro, che solo pochi eletti possono svolgere e portare a termine. Ecco che cosa significa questo termine che denota una professione decisamente particolare!

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando viene usato : per indicare una persona che svolge il lavoro di “cacciatore di gusti”.

: per indicare una persona che svolge il lavoro di “cacciatore di gusti”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di taste hunter e cos’è

Che cos’è un taste hunter? È un professionista del gusto, che gira il mondo in cerca di nuovi sapori e gusti. Chi fa questo mestiere va dappertutto e assaggia tutto quello che trova, in cerca delle diverse sfumature della cultura culinaria del mondo.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/prima-colazione-cibo-mangiare-pasto-690128/

Dopo aver fatto questo prende i gusti che ha trovato e li combina insieme creando sapori mai assaggiati. Spesso queste persone lavorano per le aziende che producono alimenti, come nel caso di Più gusto San Carlo, il famoso marchio di patatine, in cui Nina, che lo fa di mestiere il taste hunter, racconta di sé. Ecco il video disponibile su YouTube, realizzato nell’ambito della campagna “Il gusto è dei curiosi”:

Esempi d’uso

Per capire meglio questo termine, che si può sentire non proprio così frequentemente, ecco qualche esempio d’uso in frasi di senso compiute:

“Hai mai sentito nominare la parola taste hunter? È una professione veramente eccezionale che se non ti fai raccontare non ci puoi credere“.

“Il taste hunter è il lavoro dei sogni di ogni appassionato di cibo e di cucina”.

Scoprite anche il significato di millesimato!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/prima-colazione-cibo-mangiare-pasto-690128/