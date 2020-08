Un termine utilizzato dagli enologi: lo champagne o lo spumante millesimato è un vino di pregio che ha una caratteristica unica!

Per molti “winelovers” il termine millesimato è sinonimo di ottimo vino spumante. Ma per chi non è esperto e non conosce questa parola, qual è il suo significato? Si dice uno spumante millesimato un particolare vino di alta qualità, per non dire di lusso, che viene prodotto a partire da un’unica annata di uve provenienti da un unico vigneto. Scopriamo insieme la sua origine e tutte le informazioni.

Origine : dal francese.

: dal francese. Quando viene usato : in enologia per indicare un particolare tipo di vino spumante.

: in enologia per indicare un particolare tipo di vino spumante. Lingua : italiano (tradotto).

: italiano (tradotto). Diffusione: globale.

Cos’è un vino millesimato? Il significato e l’origine

Come già accennato, la parola millesimato indica uno spumante con uve provenienti da uno stesso vigneto di una stessa annata. Nello specifico si tratta di almeno l’85% di uve vendemmiate nell’anno. Sulle bottiglie di spumante millesimato c’è ovviamente anche l’annata. La parola in sé indica proprio l’annata, anche perché la parola deriva dal francese “millésime”, che significato “annata” in italiano.

Millesimato

Si tratta di un concetto che è l’esatto opposto di cuvée, cioè spumanti che mischiano vini provenienti da diversi vigneti e da diverse annate, per correggere con il giusto mix i difetti di ogni vino e renderlo unico e irripetibile.

Esempi di vino millesimato

Per produrre un vino millesimato le aziende vinicolo utilizzano due varianti, il Franciacorta, prodotto esclusivamente nella zona in Lombardia denominata così, e il Prosecco, sempre prodotto nella zona specifica in provincia di Trieste, che seleziona particolari annata di ottima qualità. Da questo punto di vista il Prosecco è sempre millesimato (a parte qualche eccezione).

Il prosecco millesimato, quindi, è sinonimo di qualità, sebbene tutti i vini di questo genere siano così, ma utilizzare il termine millesimato sulla bottiglia del proprio vino dà ancora di più il senso di un vino di qualità accuratamente prodotto con i massimi standard.