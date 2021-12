Cosa significa sognare il serpente? Il significato cambia in base a diversi fattori: scopriamoli insieme e vediamo il numero associato.

I sogni vanno interpretati bene perché, generalmente, l’inconscio ha sempre qualcosa di importante da dire. Tra le immagini oniriche più ricorrenti troviamo il serpente, rettile a sangue freddo che non è apprezzato all’unanimità. Scopriamo cosa significa sognare il serpente e qual è il numero associato.

Cosa significa sognare il serpente: diverse interpretazioni

Il serpente, per la maggior parte delle persone, non è un’immagine piacevole, soprattutto quando appare in sogno. Rettile con un corpo sinuoso, è generalmente associato a qualcosa di negativo. Eppure, se si parla di interpretazioni oniriche, non sempre è così. Per comprendere pienamente ciò che un sogno vuole dire, infatti, è necessario prendere in considerazione più fattori. La simbologia non cambia solo in base all’aspetto del serpente, ma anche in riferimento alle azioni che si compiono nel viaggio onirico. Ad esempio, cosa significa sognare un serpente verde? Questo colore indica gelosia, invidia, innocenza o riflessività. Il solo colore, però, non consente di dare una spiegazione esaustiva. Cosa stava facendo il rettile? Se si è dimostrato particolarmente aggressivo significa che c’è qualcosa di pericoloso all’orizzonte, per cui è il caso di prestare attenzione, mentre se vi sta inseguendo potreste essere vittime di un inganno.

Cosa significa, invece, sognare di uccidere un serpente? Semplicemente che siete riusciti o riuscirete a sconfiggere ogni sciagura. In caso contrario, ovvero che il rettile abbia la meglio, preparatevi a vivere delusioni e sofferenze. E’ bene sottolineare che non bisogna mai farsi condizionare dai sogni. Un po’ come l’oroscopo, le immagini oniriche rappresentano paure, aspettative e desideri personali. Non a caso, per molte culture il serpente è simbolo di rinascita e non ha nessuna accezione negativa. I cristiani, invece, lo associano al peccato e, di conseguenza, al male, mentre per Freud è l’ennesimo simbolo fallico. Questo per dire che è sempre consigliato restare con i piedi ben saldi a terra e non farsi prendere dall’angoscia.

Il serpente e le infinite interpretazioni oniriche

Andando avanti nella simbologia, scopriamo cosa significa sognare un serpente nel letto. Se il rettile si trova nella stanza indica un timore inerente la sfera sessuale, mentre se si è insinuato sotto le coperte potrebbe indicare una relazione malsana o un tradimento in corso. Invece, se pende dal soffitto avverte di una minaccia che incombe.

Cosa significa, invece, sognare serpente che ti morde? Paura di una persona aggressiva oppure la repressione della propria aggressività. Se il rettile si limita a strisciare e vi viene addosso indica una pulsione sessuale nascosta che non vede l’ora di venire alla luce. Situazione diversa se si stringe attorno al corpo: in questo caso c’è una gran paura di lasciarsi andare. Nei sogni è bene fare sempre attenzione alla pelle del serpente: se questa cambia vuole essere una spinta ad effettuare qualche cambiamento, soprattutto interiore. Infine, è importante anche l’età del soggetto a cui il rettile appare in sogno: se si tratta di un uomo adulto indica conflitti inerenti la propria sessualità, se è una donna significa che il desiderio sessuale è alto ma poco sfruttato, mentre per un adolescente è sintomo del desiderio di virilità. Il numero associato al serpente, se voleste tentare la fortuna, è il 51.

