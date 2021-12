Ciancicare è un verbo che si usa in alcuni dialetti, in particolare il romanesco, che ha più di un significato. Ecco cosa sapere.

I cinepanettoni, o solamente la maggior parte dei film commerciali italiani, hanno la caratteristica di avere sempre attori romani o con uno spiccato accento romanesco. Quindi è palese che alcuni termini in romanesco sono diventati di uso comune, ma altri si stanno scoprendo negli ultimi anni. In particolare, per esempio, esiste il verbo ciancicare di cui molte persone non conoscono il significato e che viene usato nella serie tv di Netflix Strappare lungo i bordi, del noto fumettista Zerocalcare. Ma tornando al punto, cosa significa? Ecco cosa c’è da sapere.

Il significato e l’origine di ciancicare

“Stai a ciancicà” e una tipica espressione in romanesco che significa letteralmente “stai a masticare“, oppure anche “stai a balbettare” ovvero non scandisci bene le parole e ciancichi. Secondo la Treccani il verbo ciancicare significa “pronunciare male o a stento le parole”, “balbettare”, “biascicare”, “masticare lentamente”, “lavorare con lentezza e in modo impacciato” e “cincischiare”.

Scrivere penna

In romanesco si usa il termine anche per denotare quando non si mastica bene una parola, e la metafora va al cibo. Un tipico modo di dire in romanesco è “Si nun poi ciancicà manco devi da maggnà!“, ovvero Se non puoi masticare, non devi mangiare.

L’origine del termine non è facilmente rintracciabile, in quanto il romanesco è visto più come una “parlata” come come una vera e propria lingua. Tanto che essa è derivata dallo stesso italiano, che a sua volta deriva dal ceppo delle lingue neolatine.

Esempio d’uso

Questa parola la ritroviamo in particolare nella parlata dei personaggi di Strappare lungo i bordi, la serie Netflix scritta e diretta da Zerocalcare. Infatti i personaggi, come lo stesso fumettista, hanno una marcata parlata romanesca e usano la parola ciancicare.

