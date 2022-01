Tra le parole legate alle elezioni, che spesso si sentono ma che poi non si afferrano al volo, c’è quorum. Ecco cosa significa e la sua origine.

Ottenere il quorum per un candidato porta alla sua elezione. È con questa frase che i giornali e tg spiegano come funziona l’elezione del Presidente della Repubblica, o anche altri tipi di elezioni. Si tratta di una di quelle parole, come catafalco ad esempio, che vengono usate per queste particolari occasioni, e spesso un cittadino comune soprassiede non andando il profondità nella conoscenza delle stesse. Ecco quindi il significato specifico di quorum, la sua origine e come si usa nelle frasi.

Origine : dal latino

: dal latino Quando si usa : per indicare il concetto di numero di voti limite per eleggere un candidato.

: per indicare il concetto di numero di voti limite per eleggere un candidato. Lingua : latino

: latino Diffusione: Italia.

Significato e origine di quorum

Quorum è un termine mutuato dal latino, che è entrato anche nel vocabolario italiano, e indica il numero di partecipanti a una votazione sufficiente per eleggere un candidato.

Senato

Non è la metà più uno dei votanti, in quel caso sarebbe la maggioranza, ma il calcolo è più complesso, anche perché ci sono due tipi di quorum: il quorum strutturale (numero minimo di partecipanti affinché possa aver luogo il voto) e il quorum funzionale (numero di voti minimi per eleggere un candidato).

La legislazione italiana prevede il quorum per i referendum abrogativi e per l’elezione del Presidente della Repubblica. Se voglia fare un esempio: per l’elezione del Capo dello Stato ci sono 1009 grandi elettori, il quorum è a 673, ovvero la metà più il 25%+1 dei voti per un candidato.

Non solo, in Italia ci sono anche altri contesti nell’ambito del diritto societario.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso presi dai titoli di giornale per capire meglio come si utilizza il termine quorum:

“Plenum grandi elettori ridotto a 1008, quorum oggi scende a 672” da Askanews del 24 gennaio 2022.

“Elezione presidente della Repubblica 2022: quando si vota, orari e quorum. La guida” da Quotidiano Nazionale del 23 gennaio 2022

“Elezione Presidente della Repubblica, news: oggi prima votazione al Quirinale. Candidati, orario e come funziona” da Fanpage del 24 gennaio 2022

