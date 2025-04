Cosa significa plot twist e quando si utilizza

Cosa significa plot twist? L’espressione viene oggi utilizzata in molteplici situazioni, ma un tempo non era così.

Pur essendo inglese, da tempo ormai l’espressione plot twist è entrata nel nostro vocabolario. Sapete cosa significa? Viene utilizzato in diversi contesti, sia formali che informali, anche se in un primo tempo è stato impiegato solo in un determinato campo.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando si usa : per indicare un colpo di scena;

: per indicare un colpo di scena; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa significa plot twist?

Dall’inglese, l’espressione plot twist sta a indicare un colpo di scena. In un primo tempo, si utilizzava soprattutto nell’editoria o nel cinema, per indicare una svolta improvvisa nella trama del libro o del film. Oggi, invece, si usa in ogni ambito, anche tra amici o familiari, quando qualcuno ha un atteggiamento sopra le righe o fa dichiarazioni inaspettate.

A livello tecnico, il plot twist serve per mantenere vivo l’interesse dello spettatore o del lettore. Il colpo di scena, però, può essere piazzato anche alla fine della pellicola o del libro, in modo da scatenare il cosiddetto effetto sorpresa.

L’espressione si utilizza in tutte le circostanze in cui accade qualcosa di inaspettato, che provoca stupore. Che sia un romanzo, una serie tv o la confessione di una crush poco conta, ciò che resta invariato è lo sbigottimento che crea. E’ bene sottolineare, però, che a livello tecnico plot twist resta una tecnica narrativa volta a ribaltare completamente la percezione degli eventi mostrati fino a quel momento.

Esempi d’uso

Chiarito il significato dell’espressione plot twist, vediamo una serie di esempi d’uso:

“Il colpo di scena sorprendente ha spiazzato il pubblico, lasciandolo senza parole“.

“Il romanzo presentava un colpo di scena incentrato su un diario cifrato“.

“Dopo il colpo di scena, tutto il gruppo ha iniziato a discutere“.

“Non puoi capire che colpo di scena: mamma ha spalancato la bocca“.

“La festa è stata bella, ma poteva facilmente escogitare un colpo di scena che avrebbe colto tutti di sorpresa“.