Mai sentita la parola “nope” in una conversazione, magari in una chat di gruppo? Scopriamone insieme il significato e quando si usa!

Se si è pratici di chat di gruppo sarà quasi certamente capitato di incappare nella parola “nope”. Forse si è intuito che sia un’affermazione negativa, al pari in un “no”, ma si tratta di un termine che viene usato in contesti specifici e che ha un’origine anglofona. Scopriamone insieme il significato e i vari contesti in cui si usa.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando viene usata : per affermare una negazione a qualcosa;

: per affermare una negazione a qualcosa; Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa vuol dire nope: la traduzione e il significato

Se si cerca il termine nope sui dizionari inglesi (deriva da questa lingua) si faticherà a trovarlo come vocabolo di uso corrente. Qual è il motivo? Si tratta di puro e semplice slang, cioè quel linguaggio che si usa colloquialmente tra persone che non sempre è corretto dal punto di vista della lingua ufficiale.

Nope

La traduzione è pura e semplice: no. Questa parola viene usata tra amici, in un contesto non formale a dir poco. Che cos’è lo slang? Si tratta di alcune storpiature della lingua (succede molto spesso anche in italiano) che hanno senso nel linguaggio comune colloquiale.

Nello slang viene usato in tutte le parti del mondo, anche se la sua origine è anglosassone.

Esempi e contesti d’uso

Per fare qualche esempio, si usa spesso nelle chat in cui sono presenti molti individui, in particolare in quelle amicali e dove si usa un linguaggio colloquiale.

“-Chi di voi può portare le patatine alla festa? – Io no – Io neppure – nope!” come esempio pratico d’uso.

È possibile sentire questo termine anche nel linguaggio parlato, in particolare se si utilizzano di frequente delle espressioni inglesi e storpiate a metà tra inglese e italiano (ad esempio la parola “downloadare”, che è scaricare dei dati da Internet).

Fonte foto: https://pixabay.com/it/vectors/celebrit%C3%A0-briscola-del-donald-2104971/