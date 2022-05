Mens sana in corpore sano è una delle locuzioni latine più conosciute, ma cosa significa e da dove ha origine? Scopriamolo.

Una delle espressioni latine più utilizzate anche quando si parla in italiano è di certo mens sana in corpore sano. Questa antica locuzione è oggi usata per ribadire l’importanza di praticare attività fisica, ma cosa significa esattamente? Scopriamo qual è il significato di questo modo di dire e vediamo chi l’ha detta per la prima volta.

Origini : dal latino.

: dal latino. Quando si usa : nella vita di tutti i giorni, per indicare l’importanza dello sport per la salute non solo fisica ma anche mentale.

: nella vita di tutti i giorni, per indicare l’importanza dello sport per la salute non solo fisica ma anche mentale. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di mens sana in corpore sano

mens sana in corpore sano

Il significato letterale di mens sana in corpore sano è in italiano “mente sana in corpo sano”. Questa frase latina si utilizza per sottolineare l’importanza di praticare sport e di prendersi cura del proprio corpo quanto della propria mente. Tale espressione dunque si usa per spiegare come per avere un cervello attivo sia necessario anche mantenere in forma il corpo.

La locuzione latina ha un’origine molto antica, infatti è stata scritta per la prima volta da Giovenale che l’ha inserita nelle sue Satire. Il poeta, nella sua opera nel I secolo d.C., ha infatti scritto “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (Satire, X, 356). Tale frase si traduce in italiano come “Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano”.

Il poeta latino voleva in questa opera criticare gli uomini che si impegnano per ottenere fama e ricchezza. Secondo Giovenale infatti le uniche cose che valgono davvero sono un corpo sano e una mente sana. Si comprende quindi che il significato originario della locuzione era diverso da quello attuale.

Col trascorrere dei secoli, la frase ha iniziato ad essere usata per indicare che corpo e mente devono svilupparsi insieme per avere benessere. Oggi, l’espressione, si impiega infatti per intendere proprio questo significato che è differente da quello originale.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere come utilizzare questa espressione:

“Praticare sport aiuta a sentirsi meglio anche mentalmente: è proprio vero il detto mens sana in corpore sano”.

“Il concetto di mens sana in corpore sano è molto antico, ma è valido anche nel presente”.

“Ipse dixit e mens sana in corpore sano sono due locuzioni latine davvero molto diffuse ai giorni nostri”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG