Cosa vuole dire l’espressione “maternità surrogata” e perché si dice in questo modo? Scopriamolo insieme.

Spesso si sente parlare di maternità surrogata ma in tante persone non sanno cosa significa davvero questa espressione. Scopriamo allora insieme qual è il significato di questo modo di dire.

Il significato di maternità surrogata

La maternità surrogata è anche chiamata surrogazione di maternità o gestazione per altri (abbreviata in GPA).

Questo metodo provvede alla gestazione per conto di una o più persone che acquisiranno le responsabilità genitoriale nei confronti del nasciuturo.

Per ricorrere a questo metodo, in genere si sancisce un contratto nel quale il futuro genitore o i futuri genitori e la gestante si accordano sul procedimento, sulle regole, sulle conseguenze e sul contributo alle spese mediche della gestante.

In alcuni Paesi, ci si deve anche accordare sulla retribuzione per le gestante stessa. In questo specifico caso si parla di “utero in affitto“, una parola che spesso viene usata in maniera scorretta allo scopo di intendere in senso negativo la surrogazione di maternità in generale.

La surrogazione di maternità si ha nel caso in cui una donna si presta a portare a termine un’intera gravidanza fino al momento del parto. In questo caso, la donna accoglie un embrione generato su iniziativa di persone single o coppie che non riescono a generare o concepire un figlio.

Esempi d’uso

Ecco allora quali sono alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato dell’espressione:

“Tu sei pro maternità surrogata oppure sei contraria? Vorrei sapere il tuo parere in merito”.

“Io non so cosa pensare sulla maternità surrogata, infatti mi piace leggere online informazioni in merito per capire meglio”.

“Paris Hilton è diventata madre nonostante il figlio sia nato da una madre surrogata”.

