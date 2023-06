Qual è il significato di Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone? La canzone vede la collaborazione di Takagi & Ketra.

Prima collaborazione per Tony Effe ed Emma Marrone. I due artisti hanno approfittato dell’avvicinarsi dell’estate 2023 per lanciare una canzone che di certo avrà successo. Si intitola Taxi sulla luna e vede la partecipazione di un duo pluripremiato, Takagi & Ketra. Vediamo il testo e il significato.

Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone: il significato della canzone

Uscita l’8 giugno 2023, la canzone Taxi sulla luna vede la classica collaborazione che non ti aspetti, quella tra Tony Effe ed Emma Marrone. A guidarli sono Takagi & Ketra e il risultato è, come sempre, esplosivo. A differenza degli altri tormentoni dell’estate, questo brano non viaggia sui luoghi comuni della bella stagione, ma si immerge nello spazio lunare.

“Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no“.

Mentre la voce di Tony Effe domina Taxi sulla luna, ad Emma è riservato il ritornello. Il testo ruota attorno ai classici amori estivi, ma ci sono diversi riferimenti a personaggi del mondo dello spettacolo, come Belen Rodriguez e Britney Spears.

“Martina o Vanessa? Non mi ricordo, mi gira la testa

La porto a casa, le faccio la festa (Okay)

Mezzo dolce, mezzo gangsta“.

Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone è arricchito dai dettagli EDM di Takagi & Ketra, una specie di garanzia di successo. Senza ombra di dubbio, la canzone diventerà virale, specialmente sui social.

Ecco il video di Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone:

Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma Marrone: il testo della canzone

Primo bacio, primo trip (Uoh)

Caramelle nel suo drink

Orologi d’oro come i sinti…

Continua per il testo integrale

