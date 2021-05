Quali sono le materie Stem? E cosa significa l’acronimo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul significato del termine, facendo anche alcuni esempi d’uso.

In ambito di innovazione, di sviluppo economico e di scienza, sono importanti le cosiddette materie Stem, ovvero quelle che fanno parte della macro area tecnologica scientifica. Stem è un acronimo, che sottende quattro parole (in questo caso inglesi) che sono: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Queste materie, in particolare dai primi anni del 21° secolo, hanno avuto sempre una maggiore importanza nel mercato del lavoro, con i posti richiesti legati a queste materie che sono aumentati sempre di più. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito al significato e all’origine di questa espressione.

Origine : dall’acronimo inglese.

: dall’acronimo inglese. Quando si usa : per indicare specifiche materie tecnologico scientifiche.

: per indicare specifiche materie tecnologico scientifiche. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di Stem

Le materie Stem, come già detto, sono tutte quelle materie che si studiano a scuola che vertono su insegnamenti legati alla scienza, alla tecnica e alla tecnologica. In italiano l’acronimo può essere anche Stim, sostituendo la e con la i di ingegneria.

Scuola

L’origine dell’acronimo è dei primi anni del 21° secolo, quando la U.S. National Academies of Science, Engineering, and Medicine pubblicò il rapporto dal titolo Rising Above the Gathering Storm che denunciò il livello basso degli studenti statunitensi nei confronti di queste materie, che sono legate in modo molto stretto all’innovazione e allo sviluppo economico del paese. In questo senso, seguendo il modello USA, anche gli altri paesi investirono sull’educazione dei proprio studenti a queste materie, facendo delle rilevazione periodiche sul livello Stem.

Inoltre queste materie sono centrali anche dal punto di vista del divario di genere, dell’immigrazione e, chiaramente, dell’educazione.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso di Stem, che non si trova abitualmente nel linguaggio comune italiano, ma che è utile conoscere.

“Nel tuo piano di studi ci sono delle materie Stem? Dovrebbero esserci se studi ingegneria“.

“Viene sempre ribadito a scuola l’importanza delle materie Stem“.

