Pare proprio che nella “Grande Mela”, Google abbia individuato la sede ideale dove aprire il suo primo store fisico.

Per la nuova estate targata 2021, il colosso statunitense di Google ha annunciato l’intenzione di aprire il suo primo store fisico. Dove? Ovviamente nella città di New York. Sarà infatti la Grande Mela la prima sede scelta per sperimentare l’approccio non più solo on line con i suoi milioni di consumatori. Ecco tutte le anticipazioni a riguardo.

Google apre uno store fisico a New York

A dare l‘annuncio è stato proprio Google che attraverso un post condiviso sul suo blog ufficiale ha dichiarato l’intenzione di inaugurare il suo primo e vero negozio fisico. Lo store dovrebbe essere pronto entro l’estate e la sede scelta è New York, nello specifico nel quartiere di Chelsea ma cosa ci sarà al suo interno?

All’interno del primo store di Google i clienti potranno trovare, provare e acquistare prodotti tecnologici come: cellulari, dispositivi smart, ma anche computer e tanto altro ancora. Sarà poi anche possibile ordinare questi prodotti in rete e ritirarli fisicamente in negozio. Inoltre, molto probabilmente, sarà anche possibile ricevere assistenza tecnica, aiuto nella configurazione di dispositivi e supporto per i vari aggiornamenti.

A spiegare il perché è stata scelta come sede la città di New York è stato proprio Jason Rosenthal, vice presidente di Google il quale ha dichiarato che lo store farà parte del loro campus urbano nel quartiere di Chelsea ( dove sono già presenti oltre 11.000 dipendenti) e poi perché Google opera già in questa città da 20 anni.

Uno store di Google anche in Europa?

Al momento l’azienda americana ha dato l’annuncio solo di questo primo store senza fare alcun riferimento ad altre aperture. Chiaramente se questo progetto dovesse dare i giusti risultati, crediamo che Google possa presto allargare i suoi orizzonti e far nascere nuovi negozi e non solo in America.