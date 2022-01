Al sopraggiungere delle elezioni, ecco spuntare il fantasma dei franchi tiratori. Ecco chi sono e le origini dell’espressione.

Sono decenni ormai che l’espressione franchi tiratori ha trovato il suo spazio nella terminologia politica, spesso adottata dagli organi d’informazione per riferirsi a una pratica attuata da componenti di un gruppo, schieramento o partito. Eppure, le vere origini risultato decisamente più antiche, addirittura di secoli fa. Malgrado, come tante altre locuzioni, abbia vissuto un’evoluzione nel tempo, in origine era pertinente al contesto bellico. Nei paragrafi seguenti andremo proprio ad analizzare cosa vuol dire, da dove deriva e le modalità d’impiego.

Il significato di franchi tiratori

A quanto pare, lo si utilizzò per la prima volta al termine del XVIII secolo, in piena Rivoluzione francese, per indicare singole persone o piccoli gruppi di fanteria che combattevano una specie di guerriglia autonoma, senza sottostare a ordini o piani dall’alto. Successivamente, in particolare in occasione della guerra franco-prussiana della seconda metà dell’Ottocento, si definivano tali i singoli individui (o ristrette squadre) che, spesso nascosti in centri abitati, sparavano con i propri fucili contro i soldati nemici. Dunque, allora voleva dire “libero da ordini” e non “francese”, a differenza da alcune errate ricostruzioni.

Parlamento

Applicata con lo stesso fine nelle due guerre mondiali, dagli anni Cinquanta del Novecento la locuzione ha cominciato a virare verso il linguaggio politico e giornalistico italiano per parlare dei rappresentanti di una fazione che, in votazioni segrete di organi collegali, si esprimono in maniera diversa da quello ufficialmente concordato. Un caso emblematico della scena italiana accadde alle elezioni del presidente della Repubblica nel 2013, quando alcuni sabotatori della sinistra fecero saltare dall’interno la nomina di Romina Prodi.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Quirinale, il peso dei franchi tiratori”.

“In assenza di accordo, dettano legge i franchi tiratori”.

