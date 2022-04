Il double degree significa letteralmente “doppia laurea” ed è un termine utilizzato per indicare la possibilità di conseguire due lauree contemporaneamente.

Quando si parla di double degree si intende un programma di studio congiunto che consente di conseguire due lauree nello stesso periodo. Dal 1933, in Italia gli studenti non hanno potuto immatricolarsi in due diversi Atenei italiani per molto tempo. Proprio per tale motivo numerose Università danno la possibilità di ottenere una doppia laurea grazie ad accordi bilaterali con Atenei esteri.

Le cose stanno però cambiando anche nel nostro Paese. Un provvedimento approvato alla Camera nell’ottobre 2021 e poi approvato anche al Senato ha portato l’Italia ad allinearsi a molte nazioni del mondo. Grazie a tale provvedimento, infatti, il double degree sarà possibile anche iscrivendosi a due diversi corsi di laurea in Italia.

Il significato di double degree

Una norma del 1933 (art. 142 del Decreto Regio n. 1592/1933) ha vietato per molto tempo la possibilità di ottenere una doppia laurea in Italia. Gli studenti italiani, a causa di questa legge risalente al Fascismo, non hanno avuto modo di effettuare una doppia iscrizione all’Università per oltre 80 anni. Questo ha chiaramente impedito la possibilità di conseguire una doppia laurea congiunta negli Atenei italiani.

Per risolvere il problema, molte Università in Italia hanno realizzato dei programmi double degree. Questi sono nati come risposta al decreto reputato ormai obsoleto da molto tempo. Grazie a tali programmi, numerosi Atenei italiani hanno stabilito accordi bilaterali con Università estere per permettere agli studenti di avere una doppia laurea. Questi programmi, quindi, hanno reso possibile conseguire un doppio titolo accademico congiunto a patto che uno di questi venga riconosciuto all’estero.

Dopo molti anni, le cose sono cambiate però anche in Italia. Il nostro Paese ha infatti fatto un grande passo in avanti grazie all’approvazione del disegno di legge che introduce la possibilità di una double degree. Approvato dalla Camera nell’ottobre 2021 e successivamente anche dal Senato, tale provvedimento consente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea in Italia.

La doppia laurea, quindi, sarà ora possibile anche in Italia. Nello specifico, gli studenti potranno iscriversi a due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master anche in diverse Università italiane. Ci sarà anche la possibilità di seguire due corsi di diploma accademico (primo o secondo livello) presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infine, sarà consentito anche un dottorato di ricerca o un master e un corso di specializzazione medica. Vietata, invece, l’iscrizione a due corsi di laurea appartenente alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici:

“Grazie al double degree, l’esperienza di studi all’estero si può realizzare durante il proprio corso di studi”.

“Il double degree della LUM consente di conseguire una doppia laurea internazionale riducendo gli anni in cui è necessario studiare“.

“Alessandra Mussolini è nipote di Benito Mussolini, colui che ha vietato la double degree in Italia durante il Fascismo“.

