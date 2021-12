Prima di andarsene prematuramente, Virgil Abloh stava lavorando su un progetto di DAO: ecco che cos’è e i suoi punti di forza.

Arriverà un giorno in cui le DAO rivoluzioneranno le nostre vite. E quel giorno non pare poi così lontano, visto che, prima della sua prematura scomparsa, Virgil Abloh ci stava lavorando, come rivelato da Fred Ehrsam, guru proclamato del nuovo web. Analogamente a terminologie quali metaverso, inizialmente utilizzate unicamente dai professionisti del settore, potrebbe entrare presto nel linguaggio mainstream. Per prepararci in vista della (eventuale) diffusione, scopriamone il significato esatto, con l’ausilio di alcuni esempi pratici.

Il significato di DAO

Il principio a fondamento è quello di andare oltre le criticità connaturate nelle organizzazioni decentralizzate. Un concetto applicato seguendo unicamente le direttive fissate dal regolamento che disciplina il relativo smart contract, agevolmente consultabile da chiunque lo desideri. Nessuno vi interviene, salvo all’inizio, durante il momento della creazione. In alcun modo sarà successivamente possibile influenzarlo.

Fissate delle norme nello smart contract, sarà impossibile per qualsiasi portatore di interesse effettuare correttivi. Poiché definisce pure la tesoreria, i fondi non saranno investibili fino a quando il gruppo non concederà la propria approvazione. Ciò permette di scongiurare il rischio di sabotaggi o rallentamenti. Da un punto di vista teorico, dunque, ciascun partecipante ha accesso a un token che concede lo stesso diritto di esprimersi, diversamente, ad esempio, da un consiglio di amministrazione.

Le prospettive risultano allettanti, ciononostante dei dubbi permangono. I principali nodi da sciogliere riguardano la delega delle responsabilità, i costi effettivi e l’iter da porre in pratica, qualora la DAO fallisse nel perseguimento della rispettiva “missione”.

Esempio d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“DAO raccoglie Ethereum per comprare copia della Costituzione USA”.

“Badger DAO perde milioni in un hacking”.

