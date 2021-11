Un impero nella moda sulle ali di un talento effervescente e visionario: scopriamo chi era (e chi sarà per sempre) Virgil Abloh, direttore creativo di Louis Vuitton morto a 41 anni.

Nome e genio di Virgil Abloh sono impressi nella galassia dell’alta moda mondiale come astri tra i più brillanti. Lo stilista, direttore creativo di Louis Vuitton e fondatore della label Off-White, è morto poche settimane dopo il suo 41° compleanno a causa di una terribile malattia. Scopriamo la sua straordinaria storia, dalla biografia alla vita privata, passando per alcune curiosità…

Chi era Virgil Abloh e dove viveva?

Virgil Abloh è nato nei pressi di Chicago il 30 settembre 1980, sotto il segno della Bilancia, viveva a Los Angeles ed è morto a 41 anni, nella stessa città cuore pulsante della California, il 28 novembre 2021. Una storia tanto breve quanto intensa e brillante, la sua, da anni titolare di una carriera stellare nel mondo della moda.

Primo grande stilista di colore, ritenuto il re dello streetwear di lusso, si è affermato in breve tempo imponendo il suo talento nell’Olimpo dorato dei designer più cool del pianeta. La tragedia ha sconvolto fashion system e jet set internazionale, consumata dopo una durissima lotta contro il cancro.

Abloh era il direttore creativo della collezione Uomo targata Luis Vuitton, fondatore della label Off-White (azienda italiana nata nel 2013 a Milano e divenuta una delle istituzioni nel panorama dei luxury brand di abbigliamento, scarpe e accessori con il suo stile rivoluzionario e originale).

La vita privata di Virgil Abloh

Lo stilista è nato in una famiglia di origini ghanesi negli Stati Uniti. Figlio di Nee ed Eunice Abloh, ha una sorella, Edwina Abloh, a cui sarebbe stato sempre legatissimo. La morte di Virgil Abloh è stata annunciata dalla sua amatissima famiglia con un comunicato sui social: “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato, un padre, marito, figlio, fratello e amico devoto…“.

Per oltre 2 anni, come spiegato dai suoi cari nella triste nota, Virgil Abloh ha combattuto contro una rara e aggressiva forma di cancro, l’angiosarcoma cardiaco. “Ha scelto di sopportare la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e cultura“, si legge nel comunicato sulla morte dopo la lotta contro il tumore.

Chi è la moglie di Virgil Abloh?

Virgil Abloh era sposato dal 2009. La moglie, Shannon Abloh, è la madre dei suoi adorati figli Lowe e Gray Abloh, ed è rimasta al suo fianco fino all’ultimo dei suoi giorni. Classe 1981, nata negli Stati Uniti, la consorte del celebre designer e imprenditore ha lavorato per diverso tempo come media planner e account manager in Yahoo!. Secondo le informazioni diffuse dal Sun, Shannon Abloh ha una laurea in Management e Marketing, conseguita presso l’Edgewood College del Wisconsin, e la coppia si sarebbe incontrata ai tempi del liceo. Il loro fidanzamento sarebbe durato circa 10 anni prima della decisione di unirsi in matrimonio…

Altre 4 cose da sapere su Virgil Abloh

– Re della moda e anche dei social: su Instagram, Virgil Abloh era seguitissimo e condivideva spesso aggiornamenti sulla sua carriera con i suoi 6,9 milioni di follower.

– Si è laureato presso l’università del Wisconsin in Ingegneria civile, ed è lì che avrebbe conosciuto il futuro collega e amico Kanye West. Ha poi concluso un master in Architettura all’Illinois Institute of Technology, avviandosi al mondo della moda con uno stage in Fendi, nel 2009, proprio al fianco del rapper Kanye West.

– Tutta la sua arte era focalizzata sul fornire nuovi orizzonti alle giovani generazioni. Diceva spesso: “Tutto quello che faccio è per la versione diciassettenne di me stesso“.

– Nel 2018, il Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo.

