Ecco il significato della parola coscrivere, usata da Vladimir Putin per obbligare i cittadini russi maschi a imbracciare le armi.

C’è una parola che prevede la chiamata alle armi in caso di guerra o di necessità particolari: si tratta del verbo coscrivere, ovvero l’atto di iscrizione obbligatoria di maschi adulti di un determinato paese in guerra. In sostanza si tratta di reclutare persone per far fronte a una diminuzione progressiva e veloce dei militari professionisti. Questo è stato fatto nel corso per esempio delle due guerre mondiali del Novecento, ma anche nel 2022 in Russia, dove Vladimir Putin ha coscritto migliaia di uomini e imbracciare le armi per andare a combattere in Ucraina. Scopriamo nel dettaglio il significato del termine!

Origine : dal latino.

: dal latino. Quando si usa : per indicare la leva obbligatoria.

: per indicare la leva obbligatoria. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: globale (tradotta).

Il significato e l’origine di coscrivere

L’origine della parola coscrivere è latina. Infatti deriva dal latino conscribere, formato da -scribere e con-, che significato letteralmente scrivere insieme, o anche scrivere in una lista. Perché si dice scrivere insieme se però la coscrizione è fatta dal governo di un determinato paese?

donna asiatica militare

Si dice così storicamente per via dei doveri che hanno i cittadini verso il proprio e determinato paese, ovvero che se vengono chiamati alle armi devono rispondere affermativamente, proprio per offrire un servizio inderogabile alla propria nazione. Quindi si può dire che sono obbligati a iscriversi alla lista della leva obbligatoria alle armi.

Esempi d’uso

Un esempio lampante di coscrivere qualcuno a imbracciare le armi è quello della Russia di Putin, che in seguito al conflitto contro l’Ucraina ha coscritto, tramite i poteri del capo di Stato russo, migliaia di uomini per imbracciare le armi e andare a combattere.

Ecco un esempio di titolo di giornale dove si parla di coscrivere:

“Ucraina: Putin firma decreto per coscrivere 134.500 persone” da Ansa.it

Riproduzione riservata © 2022 - DG