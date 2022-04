Volete fare colpo su un bel ragazzo nato in Spagna ma non conoscete la lingua? No probelm: ci sono frasi in spagnolo corte adatte al caso.

A cosa servono le frasi in spagnolo corte? Possono essere utili per tante occasioni: dal corteggiamento nei riguardi di un bel macho iberico al voler semplicemente darsi un tono ‘caliente’, passando per il desiderio di sentirsi catapultate in una bodeguita a bere un tinto de verano. Qualunque sia lo scopo, diamo uno sguardo agli aforismi made in Spagna più belli di sempre.

Frasi in spagnolo corte: cosa scrivere?

Di frasi belle corte in spagnolo non ce ne sono tantissime, almeno non per coloro che non parlano bene la lingua. Il loro utilizzo, come già accennato, può essere ampio. Eppure, poco conta il motivo per cui si intende improvvisarsi spagnole provette, l’importante è riuscire nell’impresa. Di seguito, una selezione di citazioni brevi da utilizzare all’occorrenza:

Aún hay algo peor que un corazón roto… no haberte enamorado nunca. / C’è qualcosa di peggio di un cuore spezzato… non essersi mai innamorato.

No creas todo lo que piensas. / Non credere a tutto ciò che pensi.

Es tiempo de dejarlo ir. / È tempo di lasciarlo andare.

Sin locura no hay felicidad. / Senza follia non c’è felicità.

Aprendiz de mucho, maestro de nada. / Apprendista di molto, maestro di niente.

Si no crees en tu éxito, nadie puede creer en ti. / Se non credi nel tuo successo, nessuno può credere in te.

Cuando no esperas nada, todo llega. / Quando non ti aspetti nulla, tutto arriva.

Y muchas cosas más… / E molte altre cose…

No hay mejor remedio para la tristeza que el amor y una sonrisa. / Non c’è rimedio migliore per la tristezza dell’amore e del sorriso.

Los momentos más sencillos son en realidad los más bonitos. / I momenti più semplici sono in realtà i più belli.

Algunas veces se gana, otras se aprende. / A volte si vince, altre si apprende.

Deja de pensar en todo lo que quieres comprar y aprecia todo lo que tienes. / Smetti di pensare a tutto ciò che vuoi comprare e apprezza tutto ciò che hai.

Nada más bonito que una persona que sepa hacerte sonreír. / Non c’è niente di meglio di una persona che sa come farti sorridere.

Mi vida es mucho más bonita desde que tú estás en ella. / La mia vita è molto più bella da quando ci sei dentro.

Las cosas más bonitas de la vida ocurren cuando no las esperas. / Le cose più belle della vita accadono quando non te le aspetti.

Cuando vayas a un lugar, sólo debes ir con todo tu corazón. / Quando vai da qualche parte, vacci con tutto il tuo cuore.

Si naciste con alas, no te quedes a gatear en la vida. / Se sei nato con le ali, non stare a gattonare nella vita.

Es mucho más bello amar a tus seres queridos, que odiar a tus enemigos. / È molto più bello amare i tuoi cari che odiare i tuoi nemici.

Frasi corte sull’amicizia in spagnolo: le più belle di sempre

Non solo frasi in spagnolo sull’amore corte, ma anche citazioni di tutt’altro genere, amicizia compresa. Di seguito, una selezione di citazioni profonde e intense:

Dondequiera que vayamos, será el paraíso. / Ovunque andiamo, sarà il paradiso.

Que todo fluya y nada influya. / Lascia che tutto fluisca e nulla influenzi.

Todo pasará a su debido tiempo. / Tutto passerà a tempo debito.

No importa lo que vean tus ojos, sino lo que sienta tu corazón. / Non importa ciò che vedono i tuoi occhi, ma ciò che sente il tuo cuore.

Mi felicidad solo depende de una sola persona, y esa persona soy yo. / La mia felicità dipende da una sola persona, e quella persona sono io.

Agrádate a ti mismo, no a otros. / Cerca di piacere a te stesso, non agli altri.

Crecer duele. / Crescere fa male.

Sonríe más, transmite paz, nunca te rindas. / Sorridi di più, trasmetti pace, non arrenderti mai.

Los pequeños detalles son los que de verdad importan. / I piccoli dettagli sono ciò che conta davvero.

Los amigos de verdad nunca se escapan. / I veri amici non sfuggono mai.

Cada vez que pienso en la felicidad, vuelves a mi mente. / Ogni volta che penso alla felicità, torni nella mia mente.

No te quiero detrás ni delante, sino a mi lado. / Non ti voglio dietro o davanti, ma al mio fianco.

Confía en ti mismo y sabrás lo que es vivir. / Fidati di te stesso e saprai cosa significa vivere.

Los abrazos son la expresión humana del alma. / Gli abbracci sono l’espressione umana dell’anima.

Si la vida no te sonríe, hazle cosquillas. / Se la vita non ti sorride, falle il solletico.

