Il rapper Lazza fa ampio uso della parola chilling nel pezzo 2 tiri, ma sai esattamente cosa vuol dire? Ecco tutte le sue sfumature.

Nel vocabolario moderno, tra le parole importante direttamente dagli States, occorre inserire anche chilling. Ma qual è il significato esatto? Se te lo stessi chiedendo, sappi che è normale. Soprattutto per un motivo: non esiste un’unica accezione da conferire alla parola. Ecco perché ti è magari capitato di sentirlo utilizzare in contesti totalmente differenti tra di loro. Per capirne le sfumature ti invitiamo a proseguire con la lettura: andremo, infatti, a scoprirne le origini e quando è possibile ricorrervi.

Il significato di chilling

Se preso alla lettera, ruota attorno al concetto di freddo, fresco. Pertanto, con esso si intende qualcosa di rinfrescante, raffreddante, ma può voler pure dire agghiacciante, ovverosia spaventoso, da brivido. Negli USA “to chill” si riferisce a rilassarsi, come ad esempio con la musica (“chill out music”). “Bro, chill” o “chill out” è grossomodo l’equivalente di “fra, stai sciallo”. Detto altrimenti, goditi il momento, stai nel relax, senza pensare a niente di troppo importante ma apprezza l’attimo in compagnia, privo di paure e ansie. Proprio quanto comunicano certe canzoni dei rapper della attuale generazione, ad esempio 2 tiri di Lazza. Solitamente, quando viene usato nella forma -ing (azione in atto di compiersi) ha il senso di non fare nulla di particolare.

Il modo colloquiale “Netflix & chill” (inizialmente rilassarsi e guardare Netflix insieme) è diventato, invece, un nome in codice di fare sesso. Dunque, in base alla situazione e al rapporto, l’espressione tende ad avere varie modalità d’impiego.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Io swaggo in chilling senza far 2 tiri”.

“Io swaggo in chilling senza flexar kili”.

