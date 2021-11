Avete già sentito o letto da qualche parte il verbo checkare? Se vi ha lasciato perplessi, non temete: siamo qui per spiegarvi il suo significato e uso nella lingua italiana.

Se frequentate il mondo dell’internet senza ombra di dubbio vi sarà capitato di incappare nel verbo checkare, magari attraverso qualche storia di Instagram pubblicata dall’influencer di turno, o ancora in un breve video che avete visto su TikTok, dove di tanto in tanto si trova anche l’espressione “check“. Ma quali sono le origini e il significato di questo termine, che deriva dalla lingua inglese ed è stato adottato nella parlata comune anche in Italia? Vediamolo insieme!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Origini : dall’inglese “check”, cioè controllare.

: dall’inglese “check”, cioè controllare. Quando si usa: proprio come il termine originale significa per controllare, verificare, accertare.

proprio come il termine originale significa per controllare, verificare, accertare. Lingua: inglese

inglese Diffusione: in Italia soprattutto tra i giovani e su internet.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Checkare: significato e origine

La sfumatura più moderna di questo termine comincia su TikTok dove i protagonisti dei video mostravano una serie di elementi che certificassero e validassero il loro status. Ad esempio, in una clip dove appariva la scritta Rich Boy Check, ecco apparire oggetti di lusso come macchine, case o vestiti costosi a verificare il suo statuto di Rich Boy, ossia di ragazzo ricco.

Col passare del tempo l’etichetta è stata utilizzata anche per fare parodia di questo genere di video e, grazie alla sua incredibile popolarità, si è poi solidificata in Italia nel lessico di tutti i giorni con il suo significato più classico; tanto che ormai capita di trovarlo utilizzato sia come checkare per indicare l’azione di controllare o verificare che come semplice check, come era utilizzato in origine su TikTok.

Checkare: alcuni esempi

Pessima giornata check (usato, per l’appunto, per indicare mostrare elementi che certificano il fatto che sia una pessima giornata)

Devo checkare se l’Italia si è qualificata ai mondiali.

Riproduzione riservata © 2021 - DG