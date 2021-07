Borderline è una parola usata nel ramo della psichiatria per delineare precise personalità. Ecco quando è opportuno usarla.

Borderline è una parola utilizzata per richiamare il cosiddetto disturbo della personalità, così definito poiché al confine con la malattia mentale. Nella storia dello studio, è stata impiegata per descrivere quella sottile zona di confine tra la sintomatologia nevrotica (ad esempio, problemi di depressione e ansia) e quella psicotica (dissociazione, paranoia e pseudoallucinazioni). Ecco il significato nell’accezione più completa e in quali contesti può essere applicata.

Il significato di borderline

Il disturbo borderline di personalità, sintetizzato in psichiatria con BDP, si manifesta con la precarietà dell’immagine di sé, dell’umore e delle relazioni interpersonali, la difficoltà di organizzare i pensieri, una marcata impulsività emotiva nonché repentini sbalzi di umore.

È così chiamata in quanto si trova al confine con la malattia mentale nel senso stretto (psicosi), senza presentarne, però, i sintomi maggiori. I disagi psicologici dell’essere umano vanno distinti in due macrocategorie:

le psicosi , che vanno ad impattare sui rapporti e gli interscambi sociali;

, che vanno ad impattare sui rapporti e gli interscambi sociali; le nevrosi, dove il soggetto mantiene il contatto con la realtà che lo circonda ed è in grado di vivere responsabilmente e autonomamente all’interno del suo ambito di appartenenza.

Gli individui borderline possono rapidamente passare da frangenti di tranquillità a sentire una forte tristezza, senso di colpa o rabbia. Sono ricorrenti minacce, gesti o comportamenti di tipo suicidario o autolesivo. L’attore Jim Carrey e la cantante Demi Lovato sono due personaggi famosi affetti dal BDP, a confermare che spesso la “follia” va di pari passo con la genialità e creatività.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Sul territorio sorgono industrie borderline per quanto riguarda la depurazione delle sostanze nocive”.

“Donna narcisista e borderline a confronto: differenze e somiglianze”.